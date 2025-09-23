سهرابی: طلای من در زاگرب با ناداوری سوخت شد

به گزارش ایلنا، یکی از تلخ‌ترین اتفاقات رقابت‌های کشتی جهانی زاگرب برای دانیال سهرابی رخ داد که شانس زیادی برای مدال طلا داشت اما در نهایت به برنز رسید. در کشتی دانیال سهرابی با ابراهیم غانم، حریف فرانسوی، به دلیل جراحات زیاد و پایان تایم استراحت پزشکی، او مغلوب حریف شد؛ اتفاقی که با اعتراض فدراسیون و کادرفنی ایران همراه بود.

او که به دلیل نیاز به داشتن بانداژ سر در ادامه کشتی‌هایش موهایش را کامل تراشیده بود، با همین ظاهر خاص وارد فرودگاه شد و مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت.

سهرابی گفت: ممنونم از شما‌. خداراشکر تیم کشتی فرنگی بعد از دوازده سال توانست قهرمان جهان بشود. بچه‌ها در هشت وزن مدال گرفتند و واقعا با غیرت کشتی گرفتند. در کشتی من با ابراهیم غانم فرانسوی دخالت داوری برقرار بود که کشتی را از دست من درآوردند و حریف فرانسوی را پیروز کردند.

دانیال ادامه داد: من برای این مردم جنگیدم و دوست نداشتم دست خالی به کشور برگردم و خداراشکر با مدال برنز برگشتم و توانستم گوشه‌ای ار دل مردم را شاد کرده باشم.

او در مورد این ناداوری تاکید کرد: بعضی موقع‌ها وقتی هشت وزن می‌خواهد مدال بیاورد، یکی دو نفر باید سوخت بشوند. من هم سوختش را دادم و عیبی ندارد‌. از مردمی که با محبت به من پیام دادند و دلگرمی بودند تشکر می‌کنم‌. انشاالله بتوانم در میادین بعدی دل‌شان را شاد کنم.

انتهای پیام/