محمد قربانی و درخواست ویژه پیش از دربی

به گزارش ایلنا، محمد قربانی، لژیونر ایرانی الوحده، با انتشار پیامی از هواداران تیمش خواست تا در دیدار حساس مقابل الجزیره حضور پررنگی در استادیوم داشته باشند.

محمد قربانی، هافبک ایرانی الوحده امارات، پیش از دربی حساس این تیم برابر الجزیره با انتشار ویدئویی که از طریق رسانه رسمی این باشگاه منتشر شد، از هواداران تیمش دعوت کرد تا در استادیوم حضور پیدا کنند.

او با خطاب دادن هواداران گفت: سلام به هواداران الوحده. چهارشنبه ما یک بازی خیلی مهم مقابل الجزیره داریم و به حمایت شما نیاز داریم. امیدوارم همه شما را در استادیوم ببینم تا دربی را ببریم. بزن بریم الوحده‌ای‌ها...

