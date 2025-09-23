لیست کامل توپ طلا: یامال دوم و ویتینیا سوم شد

فهرست کامل، سی نامزد توپ طلایی که به دمبله رسید

به گزارش ورزش سه، عثمان دمبله ۲۸ ساله که این فصل رویایی را با پاری‌سن‌ژرمن پشت سر گذاشت، توانست نام خود را در تاریخ فوتبال جاودانه کند. او نه تنها همراه با تیمش سه‌گانه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ فرانسه و جام حذفی را به دست آورد، بلکه با درخشش فردی چشمگیرش به قله افتخارات فردی فوتبال جهان رسید و توپ طلای ۲۰۲۵ را از آن خود کرد.

دمبله در طول فصل با ثبت ۳۵ گل و ۱۶ پاس گل نقشی تعیین‌کننده در موفقیت‌های پاریسی‌ها ایفا کرد و همین آمار فوق‌العاده باعث شد در میان ۳۰ نامزد نهایی، بالاتر از همه بایستد.

این در حالی است که صعود شگفت‌انگیز لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا، به جایگاه دوم فهرست امسال یکی از نکات جذاب رده‌بندی بود. یامال که فصل گذشته در رتبه هشتم قرار داشت، با عملکردی چشمگیر توانست حتی بالاتر از نام‌های بزرگی چون ویتینیا، محمد صلاح و رافینیا قرار بگیرد.

رده‌بندی ۳۰ نامزد نهایی توپ طلا ۲۰۲۵ به شرح زیر است:

۱. عثمان دمبله (پاری سن ژرمن/فرانسه)

۲. لامین یامال (بارسلونا/اسپانیا)

۳. ویتینیا (پاری سن ژرمن/پرتغال)

۴. محمد صلاح (لیورپول/مصر)

۵. رافینیا (بارسلونا/برزیل)

۶. اشرف حکیمی (پاری سن ژرمن/مراکش)

۷. کیلیان امباپه (رئال مادرید/فرانسه)

۸. کول پالمر (چلسی/انگلستان)

۹. جیان‌لوئیجی دوناروما (پاری سن ژرمن-منچسترسیتی/ایتالیا)

۱۰. نونو مندس (پاری سن ژرمن/پرتغال)

۱۱. پدری (بارسلونا/اسپانیا)

۱۲. خویچا کوارتسخلیا (پاری سن ژرمن/گرجستان)

۱۳. هری کین (بایرن مونیخ/انگلستان)

۱۴. دزیره دوئه (پاری سن ژرمن/فرانسه)

۱۵. ویکتور گیوکرس (آرسنال/سوئد)

۱۶. وینیسیوس جونیور (رئال مادرید/برزیل)

۱۷. روبرت لواندوفسکی (بارسلونا/لهستان)

۱۸. اسکات مک‌تومینای (ناپولی/اسکاتلند)

۱۹. ژوائو نوس (پاری سن ژرمن/پرتغال)

۲۰. لاوتارو مارتینز (اینتر/آرژانتین)

۲۱. سرهو گیراسی (بوروسیا دورتموند/گینه)

۲۲. الکسیس مک آلیستر (لیورپول/آرژانتین)

۲۳. جود بلینگام (رئال مادرید/انگلستان)

۲۴. فابیان رویز (پاری سن ژرمن/اسپانیا)

۲۵. دنزل دامفریس (اینتر/هلند)

۲۶. ارلینگ هالند (منچسترسیتی/نروژ)

۲۷. دکلان رایس (آرسنال/انگلستان)

۲۸. ویرجیل فن دایک (لیورپول/هلند)

۲۹. فلوریان ویرتز (لِورکوزن-لیورپول/آلمان)

۳۰. مایکل اولیسه (بایرن مونیخ/فرانسه)

