ناصر الخلیفی: توپ طلای عثمان دمبله شخصی نیست
مالک باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در مورد جایزه توپ طلای ستاره تیمش، عثمان دمبله صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، در گفت‌وگو با شبکه «ل‌اکیپ» بعد از مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ که دوشنبه شب برگزار شد، از اهمیت کار گروهی در تیمش سخن گفت.

 او گفت: «امروز روزی تاریخی برای ماست، فوق‌العاده است. حقیقت این است که این یک پیروزی فردی نیست، بلکه پیروزی کل تیم است. همه با هم این مسیر را طی کردیم و دقیقاً چیزی که از یک باشگاه انتظار می‌رود، همین است؛ اینکه همه با هم پیش برویم.»

الخلیفی در ادامه افزود: «جایزه فردی اتفاق خوبی است، اما در نهایت این جمع و تیم است که بیشترین اهمیت را دارد. ما برای تیم کار می‌کنیم، برای لوگوی باشگاه، و این مهم‌ترین اصل است.»

رئیس پاری‌سن‌ژرمن همچنین با اشاره به اهمیت حضورش در این مراسم گفت: «می‌خواستم در بازی با مارسی حضور داشته باشم اما شرایط آسان نبود. در عوض حضور در مراسم امشب ضروری بود تا نماینده باشگاه باشم. ما اینجا هستیم و این اهمیت دارد که پاری‌سن‌ژرمن در چنین لحظاتی حضور پررنگی داشته باشد.»

