یک لحظه غم وسط جشن توپ طلا: به یاد دیوگو ژوتا

در مراسم اهدای توپ طلا که در پاریس برگزار شد، از دیوگو ژوتای فقید یاد شد.

به گزارش ایلنا، ژوتا که تیرماه گذشته در سن ۲۸ سالگی در سانحه رانندگی به همراه برادرش آندره سیلوا جان خود را از دست داد، با پخش تصاویری از گل‌هایش برای لیورپول و تیم ملی پرتغال مورد تجلیل قرار گرفت.

در سالن تئاتر شاتله، والدین او، «ژواکیم» و «ایزابل سیلوا»، در حالی روی فرش قرمز حاضر شدند که غمی سنگین در چهره‌شان نقش بسته بود. آنها حالا رسالت خود را در زنده نگه‌داشتن یاد دو فرزندشان می‌بینند؛ مسئولیتی دشوار که حتی در میان هیاهوی این مراسم هم رهایشان نکرد.

پیش از پخش تصاویر ژوتا، برگزارکنندگان یاد دنیس لاو، برنده توپ طلای ۱۹۶۴ که در ابتدای سال درگذشت، را هم زنده کردند و سپس نوبت به ستاره فقید لیورپول رسید. لحظات پایانی گلزنی‌های او برای قرمزها و تیم ملی پرتغال، و همچنین تصاویری از دو برادر در لباس پورتو، بغضی عمیق را میان حاضران ایجاد کرد.

کیت اسکات، مجری همایش، در پایان این بخش تنها گفت: «بسیار متأسفیم.» او این جمله را خطاب به خانواده ژوتا و نمایندگان لیورپول و همچنین «روته کاردوسو»، همسر ژوتا، بیان کرد.

کاردوسو که تنها چند روز پیش از مرگ همسرش در ۲۲ ژوئیه با او ازدواج کرده بود و اکنون مادر سه پسر خردسال است، با لباس سفید در سالن حضور داشت و همراه با دوست صمیمی‌اش تلاش می‌کرد بار دیگر شب سختی را تاب بیاورد.

این لحظه، یکی از احساسی‌ترین بخش‌های مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ لقب گرفت؛ جایی که فوتبال جهان بار دیگر با غم از دست دادن یکی از ستارگان جوانش مواجه شد

