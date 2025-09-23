خیابان تئاتر دوشاتله محل جشن خیابانی هواداران دمبله شد

به گزارش ایلنا، شور و حرارت هواداران پاری‌سن‌ژرمن، امشب، ‌بعد از اعلام برتری عثمان دمبله در رقابت توپ طلا و فتح جایزه بزرگ ‌توسط او، بی‌سابقه بود. هواداران پی‌اس‌جی سالن باشکوه تئاتر دو ‌شاتله پاریس را به تسخیر خود درآورند. ‌

صدها هوادار پاریسی مقابل درهای این سالن تاریخی، گرد هم آمدند ‌تا قهرمان جدیدشان را در آغوش کشیده و رسیدنش به بزرگترین ‌افتخار فردی فوتبال را همراه با عثمان جشن بگیرند. ‌

گویی کل جایگاه «اوته‌ویل» پارک دو پرنس به یک‌باره به قلب پاریس ‌منتقل شده بود؛ پرچم‌ها در اهتزاز، مشعل‌ها روشن و فریادهای ‌پرشور «دمبله، دمبله» فضا را لرزاند‎.‎

این موج شورانگیز هواداران پاریسی در پاریس از هفته‌های گذشته و ‌پس از قهرمانی تاریخی پی‌اس‌جی در فینال لیگ قهرمانان با پیروزی ‌خیره‌کننده ۵ بر صفر مقابل اینتر آغاز شد. آن شب، در پارک دو ‌پرنس، هواداران به همراه دی‌جی اسنیک سرود معروف «عثمان توپ ‌طلا» را سر دادند؛ شعاری که تا فرش قرمز تئاتر دو شاتله همراه ‌دمبله آمد و در نهایت به واقعیت پیوست. دمبله امشب درحالیکه با ‌انرژی پرشور هواداران پاری سن ژرمن احاطه شده بود در نبردی نزدیک ‌با لامین یامال، جایزه‌ای را به دست آورد که رویای هر فوتبالیستی ‌است‎.‎

عثمان دمبله حالا نام خود را در تاریخ فوتبال فرانسه جاودانه کرده ‌است. او به ششمین فرانسوی‌ای تبدیل شد که توپ طلا را بالای سر ‌می‌برد؛ پس از ریمون کوپا، میشل پلاتینی، ژان-پیر پاپن، زین‌الدین ‌زیدان و کریم بنزما. ‌‎ ‎امشب در پاریس، نه فقط یک ستاره، بلکه کل ‌شهری که با او نفس می‌کشد، توپ طلا را جشن گرفت‎.‎

