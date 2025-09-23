بونماتی، مسی فوتبال بانوان
ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، آیتانا بونماتی، پس از سومین توپ طلای متوالی، جایگاه خود را در تاریخ فوتبال زنان تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، آیتانا بونماتی، ستاره ۲۷ ساله بارسلونا، پس از قهرمانیهای پیاپی با باشگاه و تیم ملی اسپانیا، در مراسم دوشنبهشب توپ طلا، موفق شد سومین جایزه متوالی خود را دریافت کند. پیش از او تنها لیونل مسی (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲) و میشل پلاتینی (۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵) توانسته بودند این رکورد تاریخی را به ثبت برسانند.
در فصل گذشته، بونماتی بار دیگر محور اصلی بارسلونا بود. اگرچه تیمش در لیگ دو شکست متحمل شد و در فینال لیگ قهرمانان اروپا مغلوب آرسنال شد، او همچنان با درخشش فردی، تیمش را به پنجمین فینال متوالی اروپا رساند. در یورو ۲۰۲۵ نیز اسپانیا را تا فینال هدایت کرد؛ هرچند در ضربات پنالتی مقابل انگلیس ناکام ماند و خودش هم پنالتیاش را از دست داد، اما گل زیبایش به آلمان در نیمهنهایی باعث شد به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شود.
این موفقیتها در شرایطی رقم خورد که بونماتی پیشتر در بیمارستان تحت درمان مننژیت ویروسی قرار داشت. بازگشت او به میادین و رسیدن به اوج آمادگی، نمونهای از روحیه جنگنده و شخصیت استثناییاش بود. بونماتی پس از فینال یورو گفته بود: در شوک هستم. همه چیزمان را گذاشتیم. بابت از دست دادن پنالتی عذرخواهی میکنم و باید به انگلیس تبریک گفت.
با این حال، در اسپانیا همه تأکید کردند که او نیازی به عذرخواهی ندارد.
با کسب توپ طلا در سال ۲۰۲۵، بونماتی که پیشتر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز این عنوان را به دست آورده بود، جایگاه خود را در تاریخ فوتبال تثبیت کرده و تبدیل به نماد نسل تازهای از فوتبال زنان شده است؛ نسلی که با اقتدار در اسپانیا و اروپا میدرخشد.