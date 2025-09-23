ارزش واقعی توپ طلا چقدر است؟
توپ طلا، معتبرترین جایزه فردی فوتبال، هیچ پاداش مالی مستقیم ندارد اما جایگاه ورزشی و تجاری بازیکن را در سطح جهانی ارتقا میدهد؛ رکورددار تاریخ، لیونل مسی با هشت توپ طلا است.
به گزارش ایلنا، توپ طلا به عنوان معتبرترین جایزه فردی در دنیای فوتبال، هر سال به بازیکنی تعلق میگیرد که علاوه بر آمار و عملکرد فنی برجسته، در بازیهای بزرگ و مهم نقشآفرینی قابل توجهی داشته باشد و تأثیرگذاری بالایی در تیم باشگاهی و ملی خود نشان دهد. این عنوان، به بازیکنان کمک میکند جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کنند و نامشان در تاریخ فوتبال ثبت شود.
با وجود تصور عمومی، دریافت توپ طلا هیچ پاداش مالی مستقیمی به همراه ندارد. ارزش تقریبی جام به دلیل جنس و ساخت آن حدود سه هزار یورو برآورد میشود، اما برنده هیچ مبلغ نقدی دریافت نمیکند. اهمیت اصلی توپ طلا، در ارتقای جایگاه ورزشی و تجاری بازیکن نهفته است؛ موضوعی که میتواند در بلندمدت درآمدهای چندبرابری از قراردادهای باشگاهی، اسپانسرینگ و تبلیغات برای او به همراه داشته باشد.
در تاریخ این جایزه، لیونل مسی رکورددار است و با هشت بار کسب توپ طلا (۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳) هیچ بازیکنی به تعداد او موفق به دریافت این جایزه نشده است. موفقیتهای مسی نشاندهنده تأثیرگذاری طولانیمدت، مهارت فنی بینظیر و حضور ثابت او در بالاترین سطح فوتبال جهان است.