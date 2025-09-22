پرونده داغ آلوز؛ شکایت همزمان علیه سپاهان، تراکتور و فدراسیون در فیفا
انتقال پرحاشیه یک ستاره خارجی به لیگ برتر ایران همچنان ابعاد تازهای پیدا میکند و پرونده آن به فیفا کشیده شده است.
به گزارش ایلنا، ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی سپاهان، نخستین بازی خود را در شرایطی انجام داد که همچنان پرونده شکایتهای متعدد پیرامون انتقال او باز است. آلوز تابستان امسال پس از جدایی پرحاشیه از تراکتور به سپاهان پیوست؛ انتقالی که بلافاصله با اعتراض شدید تراکتور همراه شد. مدیران این باشگاه مدعی بودند قرارداد سهساله او معتبر است و توافق با سپاهان غیرقانونی محسوب میشود.
همین مسئله باعث شد سازمان لیگ کارت بازی او را در هفتههای ابتدایی به نام تراکتور صادر کند و آلوز سه هفته نخست لیگ را از دست بدهد. هرچند در نهایت پس از فسخ قرارداد با تراکتور، کارت بازی این بازیکن برای سپاهان صادر شد و او از هفته چهارم به ترکیب تیم اضافه شد.
با این وجود، حواشی ادامه دارد. آلوز در تازهترین اقدام خود از سازمان لیگ فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده و مدعی است تأخیر در صدور کارت بازی باعث لطمه به جایگاه حرفهای او شده است. طبق قوانین فیفا، اگرچه شکایت متوجه سازمان لیگ است، اما فدراسیون فوتبال ایران باید پاسخگو باشد.
از سوی دیگر، شکایت تراکتور علیه آلوز و سپاهان همچنان در فیفا جریان دارد و این پرونده میتواند تبعات سنگینی برای هر سه طرف داشته باشد. حالا همه چشمها به تصمیم نهایی فیفا دوخته شده تا مشخص شود سرنوشت یکی از جنجالیترین نقلوانتقالات فوتبال ایران چگونه رقم خواهد خورد.