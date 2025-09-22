تغییر لحن آقاسی پس از جلسه در باشگاه استقلال

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی، مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال که در دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان در صحنه گل دوم نقش مستقیم داشت، پس از پایان مسابقه با انتقادات تند هواداران مواجه شد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران از احتمال جدایی خود سخن گفته بود و همین موضوع فضای ملتهبی را در میان هواداران استقلال به وجود آورد؛ تا جایی که بسیاری خواستار کنار گذاشتن او از ترکیب تیم شدند.

ظهر امروز آقاسی برای توضیح درباره صحبت‌ها و عملکرد اخیرش به کمیته انضباطی باشگاه استقلال رفت. او پس از جلسه با تغییر لحن نسبت به گذشته، ابراز امیدواری کرد که بتواند اشتباهاتش را جبران کند و دوباره اعتماد کادرفنی و هواداران را به دست آورد. مدافع استقلال همچنین در واکنش به شایعه جدایی‌اش گفت: «برم؟ اینجا باشگاه منه، کجا برم؟ ان‌شاءالله که جبران کنم.»

آقاسی عصر امروز در تمرین استقلال حضور خواهد داشت تا خود را برای دیدارهای آینده آماده کند. با این حال، وضعیت نهایی او در ترکیب تیم به تصمیم ریکاردو ساپینتو و جمع‌بندی کادر فنی بستگی خواهد داشت.

