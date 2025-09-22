خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«برم؟ اینجا باشگاه منه، کجا برم؟»

تغییر لحن آقاسی پس از جلسه در باشگاه استقلال

تغییر لحن آقاسی پس از جلسه در باشگاه استقلال
کد خبر : 1689857
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع ملی‌پوش استقلال پس از جنجال‌های دیدار برابر پیکان و اظهارات جنجالی درباره جدایی، امروز در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حاضر شد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی، مدافع ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال که در دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان در صحنه گل دوم نقش مستقیم داشت، پس از پایان مسابقه با انتقادات تند هواداران مواجه شد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران از احتمال جدایی خود سخن گفته بود و همین موضوع فضای ملتهبی را در میان هواداران استقلال به وجود آورد؛ تا جایی که بسیاری خواستار کنار گذاشتن او از ترکیب تیم شدند.

ظهر امروز آقاسی برای توضیح درباره صحبت‌ها و عملکرد اخیرش به کمیته انضباطی باشگاه استقلال رفت. او پس از جلسه با تغییر لحن نسبت به گذشته، ابراز امیدواری کرد که بتواند اشتباهاتش را جبران کند و دوباره اعتماد کادرفنی و هواداران را به دست آورد. مدافع استقلال همچنین در واکنش به شایعه جدایی‌اش گفت: «برم؟ اینجا باشگاه منه، کجا برم؟ ان‌شاءالله که جبران کنم.»

آقاسی عصر امروز در تمرین استقلال حضور خواهد داشت تا خود را برای دیدارهای آینده آماده کند. با این حال، وضعیت نهایی او در ترکیب تیم به تصمیم ریکاردو ساپینتو و جمع‌بندی کادر فنی بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی