خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاپیتان طیبی بهترین بازیکن زمین شد

کاپیتان طیبی بهترین بازیکن زمین شد
کد خبر : 1689844
لینک کوتاه کپی شد.

حسین طیبی کاپیتان تیم ملی بعد از نمایش درخشان مقابل امارات باز هم از سوی کمیته فنی مسابقات به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، حسین طیبی که در اولین دیدار مقابل بنگلادش هت‌تریک کرد و بهترین بازیکن زمین شد، در مسابقه مقابل امارات هم ضمن گلزنی با رهبری خود تیم ملی را به سمت یک پیروزی پر گل دیگر هدایت کرد تا از سوی کمیته فنی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای بار دوم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

طیبی در مصاحبه پس از بازی گفت: این یک دستاورد فردی نیست چون ما یک تیم هستیم و آنقدر جوان خوب و با استعداد داریم که هر کدام از آنها می‌توانستند اینجا جای من باشند و این عنوان را به دست بیاورند.

کاپیتان تیم ملی فوتسال که مورد توجه رسانه‌ها و تماشاگران مسابقات است گفت: ما اینجا هستیم تا از فوتسال لذت ببریم و وظیفه داریم بهترین کیفیتی که نشانگر اعتبار فوتسال ایران است را به نمایش بگذاریم به همین دلیل عملکرد تیم در نهایت مهم است. خوشحالیم بابت دو پیروزی پر گل و اینکه تیم در دو مسابقه گلی دریافت نکرد که این امر نشاندهنده بازی فداکارانه و منسجم همه بازیکنان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی