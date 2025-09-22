کاپیتان طیبی بهترین بازیکن زمین شد

به گزارش ایلنا، حسین طیبی که در اولین دیدار مقابل بنگلادش هت‌تریک کرد و بهترین بازیکن زمین شد، در مسابقه مقابل امارات هم ضمن گلزنی با رهبری خود تیم ملی را به سمت یک پیروزی پر گل دیگر هدایت کرد تا از سوی کمیته فنی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای بار دوم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

طیبی در مصاحبه پس از بازی گفت: این یک دستاورد فردی نیست چون ما یک تیم هستیم و آنقدر جوان خوب و با استعداد داریم که هر کدام از آنها می‌توانستند اینجا جای من باشند و این عنوان را به دست بیاورند.

کاپیتان تیم ملی فوتسال که مورد توجه رسانه‌ها و تماشاگران مسابقات است گفت: ما اینجا هستیم تا از فوتسال لذت ببریم و وظیفه داریم بهترین کیفیتی که نشانگر اعتبار فوتسال ایران است را به نمایش بگذاریم به همین دلیل عملکرد تیم در نهایت مهم است. خوشحالیم بابت دو پیروزی پر گل و اینکه تیم در دو مسابقه گلی دریافت نکرد که این امر نشاندهنده بازی فداکارانه و منسجم همه بازیکنان است.

انتهای پیام/