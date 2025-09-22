خرید جدید پرسپولیس از لیگ برتر انگلیس در راه تهران

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس پس از کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام به توافق نهایی با جمال لوویس دست یافت. این مدافع ۲۶ ساله که سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس را دارد، امروز وارد تهران خواهد شد تا مراحل پایانی انتقالش به جمع سرخ‌پوشان را طی کند.

لوویس پیش از این در امارات مورد معاینه پزشکی اولیه قرار گرفت و پس از آن پیش‌نویس قرارداد میان طرفین تنظیم شد. اما با توجه به سابقه مصدومیت مچ پای او در دوران حضور قرضی‌اش در سائوپائولو، پرسپولیس تصمیم گرفت بررسی‌های پزشکی دقیق‌تری انجام دهد. بر همین اساس، این بازیکن دو مرحله تست پزشکی را پشت سر خواهد گذاشت؛ یکی در امارات و دیگری در تهران، تا اطمینان کامل از شرایط جسمانی‌اش حاصل شود.

جمال لوویس در سال ۲۰۲۲ با انتقالی ۱۶.۵ میلیون یورویی از نورویچ به نیوکاسل پیوست و به‌عنوان یکی از گران‌ترین خریدهای آن سال فوتبال انگلیس شناخته شد. با وجود این، مصدومیت‌های پی‌درپی مانع از درخشش مداوم او شدند و در نهایت فصل گذشته به سائوپائولو قرض داده شد.

طبق برنامه، او فردا در تست‌های پزشکی تهران شرکت خواهد کرد و سپس در تمرینات پرسپولیس زیر نظر وحید هاشمیان حضور می‌یابد. در صورت تایید نهایی تیم پزشکی، قرارداد رسمی یک‌ساله میان دو طرف امضا خواهد شد و لوویس رسماً به‌عنوان مدافع چپ پرسپولیس معرفی می‌شود.

با حضور احتمالی او، پرسپولیس امیدوار است خلأ سمت چپ خط دفاعی خود را پر کند و بازیکنی باتجربه در سطح لیگ‌های معتبر اروپا را در ترکیب خود داشته باشد.

