ژابی آلونسو: صحبت کردیم، وینیسیوس هیچ مشکلی ندارد

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست خبری پیش از بازی رئال مادرید و لوانته در شهر ورزشی رئال مادرید حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او ابتدا درباره روند تیمش در شروع فصل گفت: «پنج بازی لیگ پشت سر گذاشته‌ایم و زمان برای چرخش در ترکیب وجود دارد. ما در حال ساختن تیم هستیم، باید تکرارپذیری و ثبات بیشتری داشته باشیم. هنوز راه زیادی در پیش است و باید گرسنه بمانیم.»

در واکنش به انتقادات درباره وینیسیوس و عصبانیت او هنگام تعویض برابر اسپانیول، آلونسو اظهار داشت: «خودم هم بازیکن بوده‌ام و چنین واکنش‌هایی طبیعی است. با او صحبت کردم و مشکلی وجود ندارد. وینیسیوس می‌خواست در زمین بماند چون شرایط خوبی داشت. ما به همه بازیکنان نیاز داریم و همه نقش خود را می‌دانند. ماستانتونو و فرانکو هم چنین احساسی داشتند. مهم این است که عملکرد وینیسیوس خوب بود و من از او راضی هستم.»

سرمربی رئال درباره موضوع عدم حضور باشگاه در مراسم توپ طلا هم گفت: «ما بازی داریم و هر مسابقه برای ما اهمیت دارد. تمرکزم روی بازی با لوانته است نه مراسم پاریس. توپ طلا به من مربوط نیست.» او همچنین در مورد شانس دمبله برای کسب جایزه افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما این موضوع دغدغه من نیست.»

آلونسو درباره بازگشت بازیکنانی مثل کاماوینگا و بلینگام گفت: «هر دو می‌توانند در ترکیب اصلی باشند. هیجان‌زده‌ام که کاماوینگا دوباره در دسترس است. او کیفیت و پتانسیل بالایی دارد.» در خصوص خط میانی و ترکیب مورد علاقه‌اش توضیح داد: «سؤال سختی است، همه بازیکنان مهم هستند. در یک‌سوم پایانی زمین می‌توانیم بهتر باشیم و باید تکامل پیدا کنیم.»

او درباره سبک بازی لوانته هم گفت: «هر بازی خارج از خانه دشوار است. لوانته مربی بزرگی دارد و تیمی رقابتی است. باید با کیفیت، سرعت و تمرکز بالا بازی کنیم. مهاجمان آنها در فرم خوبی هستند و ما آماده هر سناریویی خواهیم بود.»

سرمربی رئال در پایان درباره کلید موفقیت تیمش گفت: «هیچ راز خاصی وجود ندارد. باید تیمی متحد بمانیم و به‌عنوان یک گروه کار کنیم. مسیر درست است و باید ادامه بدهیم.»

این بازی فردا شب (سه‌شنبه، ساعت ۲۱:۳۰) در ورزشگاه سیوتات د والنسیا برگزار خواهد شد؛ رئال مادرید با ۱۵ امتیاز کامل صدرنشین لالیگا است و به دنبال حفظ روند درخشان خود خواهد بود.

