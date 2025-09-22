هواداران تیم آبی پوش نقره داغ شدند

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی اتفاقات دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان، آرای خود را در مورد تخلفات رخ داده صادر کرد. بر اساس این احکام، باشگاه استقلال خوزستان با محرومیت‌ها و جریمه‌های سنگینی مواجه شده است؛ چرا که تخلفات مختلفی همچون پرتاب اشیا، استفاده از لیزر و همچنین رفتار غیرورزشی هواداران و برخی اعضای تیم در جریان مسابقه رخ داده بود.

طبق رأی صادره، باشگاه استقلال خوزستان به دلیل نقض اصول کلی رفتار، پرتاب سنگ و بطری، ورود هواداران به زمین، استفاده از مواد آتش‌زا و لیزر و همچنین تحریک جمعیت، به پرداخت یک میلیارد و صد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. علاوه بر این، دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های خانگی این تیم در نظر گرفته شد که یکی از جلسات به مدت شش ماه تعلیق گردیده است. البته در صورت عدم تشکیل کانون هواداران ظرف مدت دو ماه، مسابقات این تیم بدون تماشاگر خواهد بود.

همچنین میثم بنی‌مالک، لیدر جنجالی استقلال خوزستان، به دلیل ترغیب هواداران به پرتاب اشیا و رفتار غیرورزشی، یک سال از حضور در ورزشگاه‌ها و مسابقات تیمش محروم شد. این حکم به صورت موقت صادر شده و در صورت تأیید نهایی قابلیت اجرا خواهد داشت. از سوی دیگر، دو فرد منتسب به این باشگاه یعنی عمار مجدم و محمدرضا ساعدی به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه، هر کدام به سه جلسه محرومیت از حضور در کلیه مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شدند.

در بخش دیگر آرای صادره، حمید بوحمدان بازیکن استقلال خوزستان نیز به دلیل رفتار غیرورزشی و تحریک هواداران، به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت (که تا پایان فصل به حالت تعلیق درآمده) محکوم شد.

