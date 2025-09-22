خبرگزاری کار ایران
سقوط داور جنجالی دیدار یوونتوس و ورونا به سری‌بی!

کمیته داوران ایتالیا پس از قضاوت پرحاشیه آنتونیو راپوانو در دیدار هلاس ورونا و یوونتوس، تصمیم به تنزل او به دسته دوم فوتبال این کشور گرفت.

به گزارش ایلنا، فوتبال ایتالیا شنبه بعدازظهر شاهد یکی از جنجالی‌ترین روزهای داوری خود بود؛ جایی که اشتباهات آنتونیو راپوانو در دیدار هلاس ورونا و یوونتوس در ورزشگاه مارک‌آنتونیو بنتگودی، انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت و در نهایت منجر به سقوط او به سری‌بی شد.

دو تصمیم بحث‌برانگیز او در مرکز توجه قرار گرفت؛ نخست اعلام پنالتی مشکوک به سود ورونا به دلیل خطای هند ژوائو ماریو  و دوم واکنش به خطای جدی گیفت اوربان روی گاتی. اوربان که پنالتی قبلی را به گل تبدیل کرده بود، با ضربه آرنج به مدافع یوونتوس برخورد کرد اما تنها کارت زرد دریافت کرد. حتی بازبینی VAR نیز این صحنه را شدید ندانست و تصمیم اولیه پابرجا ماند، موضوعی که حیرت بازیکنان یوونتوس را در پی داشت.

ایگور تودور، سرمربی یوونتوس، نیز در نشست خبری پس از بازی خشم خود را پنهان نکرد و گفت: «VAR حتی این صحنه را بررسی کرد و به من توضیح داد که اوربان فشار لازم را با آرنج وارد نکرده است. کسی می‌تواند مشت بزند اما اگر فشار وارد نشود، اخراج ندارد؟ این باورکردنی نیست.»

اگرچه فعلاً تنها راپوانو از سوی کمیته داوران ایتالیا جریمه شده است، اما رسانه‌های ایتالیایی گزارش داده‌اند که نقش جیانلوکا اورلیانو، داور VAR این مسابقه نیز در دست بررسی است و احتمال می‌رود او نیز در روزهای آینده با محرومیت مواجه شود.

