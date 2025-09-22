به گزارش ایلنا، هفته اول رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با برتری الاهلی عربستان در منطقه غرب و ویسل کوبه ژاپن در منطقه شرق به پایان رسید. این دو تیم با تفاضل گل بهتر توانستند صدرنشین گروه خود شوند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز تیم منتخب این هفته را اعلام کرد. نکته قابل توجه اینکه هیچ بازیکنی از تراکتور، تنها نماینده کشورمان در این رقابت‌ها، در فهرست منتخب دیده نمی‌شود.

در این ترکیب، سه بازیکن از منطقه شرق حضور دارند و هشت بازیکن دیگر از منطقه غرب انتخاب شده‌اند. از جمله نام‌های شاخص می‌توان به دوشان تادیچ ستاره صربستانی و تئو هرناندز مدافع فرانسوی اشاره کرد که در جمع بهترین‌ها قرار گرفتند.

همچنین ماتئوس هنریکه و گیلهرمه بالا، دو بازیکن شباب الاهلی که هفته گذشته مقابل تراکتور نمایش درخشانی داشتند، در ترکیب منتخب جای گرفتند. این موضوع بار دیگر نشان داد که تیم‌های عربی با استفاده از ستاره‌های بین‌المللی توانسته‌اند سطح خود را در آسیا به‌طور چشمگیری ارتقا دهند.

انتهای پیام/