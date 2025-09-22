خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا ۲۰۲۵ - اردن؛

ایران - بحرین؛ جدال تیم هندبال پسران برای صعود به فینال

ایران - بحرین؛ جدال تیم هندبال پسران برای صعود به فینال
کد خبر : 1689695
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌ ملی هندبال زیر17 سال ایران که با درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا به نیمه‌نهایی صعود کرده، فقط یک گام دیگر تا رسیدن به فینال این رقابت‌ها فاصله دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال زیر 17 سال ایران که با 6 پیروزی در دور اول و دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 سال آسیا مقتدرانه به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کرده، در این مرحله تیم ملی بحرین را پیش رو دارد.

تیم ملی هندبال کشورمان که مقابل تیم‌هایی سرشناسی چون کره‌جنوبی، کویت و قطر به برتری رسیده است، باید در مرحله نیمه نهایی با بحرینی بازی کند که در گروه مقابل بعد از کره‌جنوبی پا به نیمه‌نهایی گذاشته است.

بحرین در دور مقدماتی و در گروه A با کویت و هنگ‌کنگ همگروه بود که کویت را با نتیجه 30-31 و هنگ‌گنگ را با نتیجه 24-54 شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی دور دوم شد. بحرین در دور دوم 26-30 از کره‌جنوبی ‌شکست خورد اما عربستان را 33-34 و چین تایپه را 33-43 بُرد و با 4 امتیاز به نیمه‌نهایی رسید.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی قطر با کره‌جنوبی بازی خواهد کرد. همچنین در مرحله رده‌بندی عناوین پنجم تا هشتم چین‌تایپه با اردن و عربستان با کویت دیدار می‌کند.

دیدار تیم ملی هندبال ایران و بحرین در مرحله نیمه‌نهایی ساعت 21:30 فردا، سه‌شنبه، اول مهر ماه، برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از 24 شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و تا روز سوم مهر ماه ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند.

ایران - بحرین؛ جدال تیم هندبال پسران برای صعود به فینال

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی