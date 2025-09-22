نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا ۲۰۲۵ - اردن؛
ایران - بحرین؛ جدال تیم هندبال پسران برای صعود به فینال
تیم ملی هندبال زیر17 سال ایران که با درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا به نیمهنهایی صعود کرده، فقط یک گام دیگر تا رسیدن به فینال این رقابتها فاصله دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، تیم ملی هندبال زیر 17 سال ایران که با 6 پیروزی در دور اول و دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر 17 سال آسیا مقتدرانه به نیمهنهایی این رقابتها صعود کرده، در این مرحله تیم ملی بحرین را پیش رو دارد.
تیم ملی هندبال کشورمان که مقابل تیمهایی سرشناسی چون کرهجنوبی، کویت و قطر به برتری رسیده است، باید در مرحله نیمه نهایی با بحرینی بازی کند که در گروه مقابل بعد از کرهجنوبی پا به نیمهنهایی گذاشته است.
بحرین در دور مقدماتی و در گروه A با کویت و هنگکنگ همگروه بود که کویت را با نتیجه 30-31 و هنگگنگ را با نتیجه 24-54 شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی دور دوم شد. بحرین در دور دوم 26-30 از کرهجنوبی شکست خورد اما عربستان را 33-34 و چین تایپه را 33-43 بُرد و با 4 امتیاز به نیمهنهایی رسید.
در دیگر دیدار مرحله نیمهنهایی قطر با کرهجنوبی بازی خواهد کرد. همچنین در مرحله ردهبندی عناوین پنجم تا هشتم چینتایپه با اردن و عربستان با کویت دیدار میکند.
دیدار تیم ملی هندبال ایران و بحرین در مرحله نیمهنهایی ساعت 21:30 فردا، سهشنبه، اول مهر ماه، برگزار میشود.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از 24 شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و تا روز سوم مهر ماه ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب میکنند.