آغاز اردوی تیم های ملی کاراته بزرگسالان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، به منظور حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی، رقابت های گزینشی کسب سهمیه مسابقات جهانی در فرانسه و رقابت های قهرمانی جهان در مصر، اولین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان در استان کرمانشاه و اولین مرحله تیم ملی کاراته اقایان در آکادمی ملی المپیک آغاز شد.

ملی پوشان بانوان کشورمان از شنبه ۲۹ شهریور تمرینات خود را در شهر کرمانشاه آغاز کردند و تا دوشنبه ۷ مهر در اردو به سر می برند.

در بخش آقایان نیز تمرینات ملی پوشان از روز گذشته آغاز و تا ۷ مهر ماه در آکادمی ملی المپیک پیگیری می گردد.

مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته به همراه سعید نصرالهی، سرپرست نایب رئیسی، مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم های ملی، مهدی جعفری، مشاور امور تیم های ملی و سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس هیات کاراته نیروهای مسلح و محمد دزاشیبی پیشکسوت کاراته، بعدازظهر امروز در محل برپایی اردوی تمرینی ملی پوشان حضور یافتند.

