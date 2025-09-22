خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز اردوی تیم های ملی کاراته بزرگسالان

آغاز اردوی تیم های ملی کاراته بزرگسالان
کد خبر : 1689692
لینک کوتاه کپی شد.

اردوی آماده‌سازی تیم های ملی کاراته بانوان و آقایان در کرمانشاه و تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، به منظور حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی، رقابت های گزینشی کسب سهمیه مسابقات جهانی در فرانسه و رقابت های قهرمانی جهان در مصر، اولین مرحله اردوی تیم ملی کاراته بانوان در استان کرمانشاه و اولین مرحله تیم ملی کاراته اقایان در آکادمی ملی المپیک آغاز شد.

ملی پوشان بانوان کشورمان از شنبه ۲۹ شهریور تمرینات خود را در شهر کرمانشاه آغاز کردند و تا دوشنبه ۷ مهر در اردو به سر می برند.

در بخش آقایان نیز تمرینات ملی پوشان از روز گذشته آغاز و تا ۷ مهر ماه در آکادمی ملی المپیک پیگیری می گردد.

مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته به همراه سعید نصرالهی، سرپرست نایب رئیسی، مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم های ملی، مهدی جعفری، مشاور امور تیم های ملی و سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس هیات کاراته نیروهای مسلح و محمد دزاشیبی پیشکسوت کاراته، بعدازظهر امروز در محل برپایی اردوی تمرینی ملی پوشان حضور یافتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی