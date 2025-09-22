مرد شماره یک بارسا زیر باران: دنی اولمو

به گزارش ایلنا، بارسلونا در شبی بارانی و در ورزشگاه یوهان کرایوف با اتکا به نمایش فوق‌العاده دنی اولمو، ختافه را مقتدرانه شکست داد. نتیجه‌ای که نه‌تنها سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان هانسی فلیک به همراه داشت بلکه بار دیگر جایگاه ویژه اولمو در ترکیب کاتالان‌ها را به نمایش گذاشت.

بازی با گل دقیقه ۱۵ فِران تورس آغاز شد؛ گلی که پس از یک پاس پشت‌پای تماشایی از دنی اولمو به ثمر رسید و به‌عنوان یکی از زیباترین لحظات فصل لالیگا ثبت شد. تورس در ادامه نیمه اول گل دوم را نیز وارد دروازه ختافه کرد تا بارسا با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم نوبت به خود اولمو رسید. مارکوس رشفورد که پس از کنار گذاشته شدن از ترکیب اصلی انگیزه بالایی داشت، در دقیقه ۶۳ پاس گل سوم را برای اولمو فراهم کرد و این هافبک اسپانیایی با ضربه‌ای دقیق کار را تمام کرد.

نمایش اولمو تنها به گل و پاس گل محدود نشد. او با تحرک بالا، تغییر جایگاه مداوم و ایجاد فضا، نقش کلیدی در حملات بارسلونا ایفا کرد و نشان داد چرا فلیک برای برنامه‌های هجومی تیم روی توانایی‌های چندوجهی او حساب ویژه‌ای باز کرده است.

بارسلونا حالا با ۱۳ امتیاز و ۱۶ گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و اگرچه رئال مادرید با ۱۵ امتیاز همچنان صدرنشین است، فرم درخشان اولمو امید بارسا برای ادامه رقابت شانه‌به‌شانه در مسیر قهرمانی را زنده نگه داشته است.

