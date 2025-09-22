تاج: ما از عربستان با آن همه هزینه بهتر بودیم

به گزارش ایلنا، مهدی تاج در ابتدا هفته دفاع مقدس را خدمت همه میهمانان تبریک گفته و به شهردار محترم تهران خیر مقدم ویژه می‌گویم. یک تعبیر ویژه دارم که او ماشین انقلاب را هر جا باشد هل می‌دهد و کاری ندارد این ماشین کجا باشد.

وی افزود: همه کارها در حوزه مدیریت ایشان به نفع نظام و انقلاب است. نمونه‌اش هم همین کمپ تیم ملی است. فوتبال با هیچ پدیده اجتماعی قابل قیاس نیست و طبق پیش‌بینی بیش از ۶ میلیارد نفر جام جهانی را می‌بینند. فوتبالی‌ها دنیا را با کشورهای حاضر و غایب در جام جهانی تقسیم می‌کنند و کشور ما هم در این جام حضور دارد.

رئیس فدراسیون تاکید کرد: بیشترین هزینه در فوتبال آسیا را عربستان انجام می‌دهد اما برخلاف ما که با مربی داخلی صعود کردیم به این رقابت‌ها صعود نکرده است. روزی در همین کمپ یک چمن استاندارد نداشتیم و کی‌روش تمرینات را در پژوهشگاه نفت برگزار می‌کرد اما امروز با کمک شهرداری چهار زمین استاندارد در این مرکز داریم‌. رختکن، هم با کمک شهرداری افتتاح شده که برای کشور است.

تاج تصریح کرد: بیست میلیون نفر هر هفته بازی‌ها را از تلویزون می‌بینند و نزدیک یک میلیون نفر هم به ورزشگاه می‌آیند. هرچند حواشی هم است. شهرداری هم به پروژه‌های جدید کمک کرده هم در زمینه رختکن و هم زمین‌ها و نورها. برخی اتاق‌های VAR را هم با کمک شهرداری می‌سازیم زمین ساحلی هم که جزو افتخارات آسیا خوههد شد با کمک شهرداری ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: مجموعه آکادمی ما بسیار خوب است و بار دیگر از زاکانی تشکر می‌کنم که اولویت بندی را در حوزه مسئولیت ‌های اجتماعی روی فوتبال گذشته است. هرچند شاید نسبت به به سایر بخش‌های شهرداری بودجه کمتری داشته باشد. از معاونان شهرداری و خود شهردار به دلیل این حجم توجه به ورزش در سطح شهر تشکر می‌کنم و شهرداری در این حوزه به خوبی کار می‌کند.

امروز ایجاد یک ورزشگاه مناسب یا زمین فوتبال مانند تخریب یک زندان است و خوشبختانه شهرداری به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد.تاج: مجموعه ای خوب و کامل در کمپ تیم های ملی برای ملی پوشان فراهم شده است

رییس فوراسیون فوتبال درمراسم افتتاح پروژه های جدید عمرانی در مرکز ملی فوتبال دقایقی را سخنرانی کرد.

