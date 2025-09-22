پایینترین مالکیت توپ دوران مربیگری
آمار شوکهکننده گواردیولا در تساوی با آرسنال
تساوی یک بر یک منچسترسیتی مقابل آرسنال در امارات، بدترین آمار دوران مربیگری پپ گواردیولا را رقم زد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در آستانه یک پیروزی روحیهبخش برابر آرسنال بود که گل دقایق پایانی گابریل مارتینلی، تمام برنامههای پپ گواردیولا را برهم زد. ارلینگ هالند در نیمه نخست تیمش را پیش انداخت اما شاگردان میکل آرتتا در وقتهای تلف شده موفق به گلزنی شدند تا بازی با تساوی به پایان برسد.
طبق آمار اوپتا، سیتی در این مسابقه تنها ۳۲.۸ درصد مالکیت توپ داشت؛ رقمی که برای نخستین بار در طول دوران مربیگری گواردیولا به ثبت رسیده است. سرمربی سابق بارسلونا و بایرنمونیخ نزدیک به دو دهه است که با سبک بازی مبتنی بر پاسهای کوتاه و مالکیت توپ شناخته میشود و این آمار نشاندهنده تغییر بزرگ در رویکرد تاکتیکی او بود. دکلان رایس، هافبک آرسنال نیز تأکید کرد که این دیدار، مسلطترین نمایش تیمش مقابل سیتی تحت هدایت گواردیولا بوده است.
گواردیولا پس از بازی شرایط سخت هفته اخیر را دلیل اصلی تغییر رویکرد تیمش دانست: «نمیتوان بدون در نظر گرفتن بازیهای این هفته تحلیل کرد. ما مقابل یونایتد و ناپولی بازیهای دشواری داشتیم. به تیمم بابت مقاومتشان تبریک میگویم. وقتی در پرسینگ موفق نباشید، کار همیشه سخت میشود. نتیجه منصفانه بود. آرسنال بهتر بود و ما خسته بودیم. بازی احساسی مقابل ناپولی داشتیم و تنها چند ساعت بعد به لندن رسیدیم. با مصدومیتهای متعدد از جمله جان استونز، رایان چرکی، رایان آیتنوری، ناتان آکه و سپس آسیبدیدگی خوسانوف، کار بسیار سختتر شد اما تیمم از نظر ذهنی قدرتمند ظاهر شد.»
سیتی با این تساوی و تنها ۵ بازی، در رتبه نهم جدول لیگ برتر قرار دارد. آبیهای منچستر چهارشنبه شب در جام اتحادیه به مصاف هادرسفیلد خواهند رفت و سپس شنبه آینده در لیگ برتر میزبان برنلی خواهند بود.