اولین بازی فصل برای فخریان: شروعی کوتاه اما مهم در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان، وینگر و مهاجم جوان پرسپولیس که در تابستان از شمس آذر به این تیم پیوسته بود، شب گذشته برای نخستین بار فرصت حضور در میدان را پیدا کرد. این بازیکن 22ساله در دقیقه 86 دیدار برابر چادرملو به‌عنوان آخرین تعویض وحید هاشمیان وارد زمین شد تا نخستین دقایق رسمی حضورش در جمع سرخ‌پوشان به ثبت برسد.

هرچند زمان کمی برای نمایش توانایی‌هایش داشت، اما همین چند دقیقه برای بازیکنی که در هفته‌های اخیر تنها نظاره‌گر مسابقات بود، اهمیت زیادی داشت. فخریان در شرایطی وارد ترکیب شد که پرسپولیس به دنبال تغییر نتیجه بود و به همین دلیل انتظار می‌رود در ادامه فصل فرصت بیشتری برای حضور در میدان پیدا کند.

این بازیکن جوان پیش از پیوستن به پرسپولیس با حواشی مربوط به دریافت رضایت‌نامه‌اش درگیر بود، اما اکنون با حضور رسمی در ترکیب سرخ‌پوشان وارد مرحله تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود شده است. حالا نگاه‌ها به آینده او دوخته شده و فخریان باید با عملکرد در زمین نشان دهد که شایستگی پوشیدن پیراهن پرسپولیس را دارد.

