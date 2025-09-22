خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از بازگشت جنجالی تا ورود چهره‌های جدید

ترکیب جدید تیم ملی زنان برای جام ملت‌های آسیا

ترکیب جدید تیم ملی زنان برای جام ملت‌های آسیا
کد خبر : 1689553
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود تاریخی به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، با فهرستی متفاوت آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی زنان ایران پس از موفقیت در صعود به جام ملت‌های آسیا، حالا گام نخست آماده‌سازی خود را از شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برمی‌دارد. بررسی سومین لیست اعلام‌شده توسط مرضیه جعفری نشان می‌دهد که رویکرد سرمربی از مرحله غربالگری به سمت تثبیت ترکیب اصلی و تقویت نقاط ضعف تغییر کرده است.

جعفری در فهرست جدید چند چهره تازه را دعوت کرده که بیشترین تمرکز آنها بر خط دفاعی است. کوثر کمالی، سرشین کمانگر و هلاله عبداللهی سه مدافعی هستند که می‌توانند استحکام دفاعی تیم را در برابر حریفان قدرتمندی مثل کره‌جنوبی و استرالیا افزایش دهند. علاوه بر آنها، گلنوش خسروی نیز به‌عنوان یک مهره تازه‌نفس به جمع ملی‌پوشان اضافه شده است.

یکی از نکات بحث‌برانگیز لیست اخیر، بازگشت زهره کودایی است؛ دروازه‌بانی که پس از یک سال دوری دوباره دعوت شده اما شرایط بدنی او همچنان محل سوال است. در مقابل، غیبت نام‌هایی چون هاجر دباغی و ریحانه کردی که هر دو با مصدومیت رباط صلیبی مواجه هستند، خلأ مهمی در خط حمله ایجاد کرده است.

در کنار این تغییرات، جعفری همچنان به تجربه بازیکنانی چون زهرا قنبری، زهرا خواجوی و افسانه چترنور تکیه کرده و در عین حال به جوانانی مانند نگین زندی و ملیکا متولی میدان داده است. این ترکیب تجربه و جوانی، پیامی روشن دارد: هیچ جایگاهی تضمین‌شده نیست و تنها کیفیت روز بازیکنان ملاک خواهد بود.

اردوی جدید می‌تواند نقطه عطفی برای شکل‌گیری تیمی باشد که در جام ملت‌های آسیا با ترکیبی متعادل و رقابتی به میدان برود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی