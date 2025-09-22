از بازگشت جنجالی تا ورود چهرههای جدید
ترکیب جدید تیم ملی زنان برای جام ملتهای آسیا
نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال زنان پس از صعود تاریخی به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶، با فهرستی متفاوت آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی زنان ایران پس از موفقیت در صعود به جام ملتهای آسیا، حالا گام نخست آمادهسازی خود را از شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برمیدارد. بررسی سومین لیست اعلامشده توسط مرضیه جعفری نشان میدهد که رویکرد سرمربی از مرحله غربالگری به سمت تثبیت ترکیب اصلی و تقویت نقاط ضعف تغییر کرده است.
جعفری در فهرست جدید چند چهره تازه را دعوت کرده که بیشترین تمرکز آنها بر خط دفاعی است. کوثر کمالی، سرشین کمانگر و هلاله عبداللهی سه مدافعی هستند که میتوانند استحکام دفاعی تیم را در برابر حریفان قدرتمندی مثل کرهجنوبی و استرالیا افزایش دهند. علاوه بر آنها، گلنوش خسروی نیز بهعنوان یک مهره تازهنفس به جمع ملیپوشان اضافه شده است.
یکی از نکات بحثبرانگیز لیست اخیر، بازگشت زهره کودایی است؛ دروازهبانی که پس از یک سال دوری دوباره دعوت شده اما شرایط بدنی او همچنان محل سوال است. در مقابل، غیبت نامهایی چون هاجر دباغی و ریحانه کردی که هر دو با مصدومیت رباط صلیبی مواجه هستند، خلأ مهمی در خط حمله ایجاد کرده است.
در کنار این تغییرات، جعفری همچنان به تجربه بازیکنانی چون زهرا قنبری، زهرا خواجوی و افسانه چترنور تکیه کرده و در عین حال به جوانانی مانند نگین زندی و ملیکا متولی میدان داده است. این ترکیب تجربه و جوانی، پیامی روشن دارد: هیچ جایگاهی تضمینشده نیست و تنها کیفیت روز بازیکنان ملاک خواهد بود.
اردوی جدید میتواند نقطه عطفی برای شکلگیری تیمی باشد که در جام ملتهای آسیا با ترکیبی متعادل و رقابتی به میدان برود.