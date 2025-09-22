به گزارش ایلنا، یک سال پس از حواشی بزرگ و جنجالی مراسم توپ طلا و اهدای این جایزه از سوی داوران نشریه فرانس فوتبال به رودری برای سال ۲۰۲۴، حالا این مراسم امروز برای سال ۲۰۲۵ نیز برگزار خواهد شد و شانس عثمان دمبله برای کسب این جایزه، بیش از هر بازیکن دیگری خواهد بود. بازیکن همواره مصدوم ترکیب بارسلونا که کمتر کسی انتظار داشت در لباس پاری‌سن‌ژرمن به همان فوق‌ستاره ترکیب دورتموند تبدیل شود، با تغییر پست زیر نظر لوییز انریکه و حضور به عنوان مهاجم نوک، سالی رؤیایی را پشت سر گذاشت و با کسب سه‌گانه و حضور در فینال جام جهانی باشگاه‌ها، تمام عناوین تیمی را درو کرد. ثبت آمار ۳۳ گل و ۱۳ پاس گل در ۴۹ مسابقه فصل گذشته و رکوردشکنی در نیم‌فصل دوم که منجر به روزهای طلایی پاریسی‌ها در لیگ قهرمانان و لیگ یک فرانسه شد، حالا دمبله را تبدیل به شانس نخست کسب توپ طلا کرده است. البته که برخی رسانه‌ها، معتقد هستند که دیگر بازیکنان تیم انریکه همچون ژوائو نوش، نونو مندش و ویتینیا نیز شانس خوبی برای کسب این جایزه دارند اما همه شواهد، خبر از جایزه تاریخی دمبله می‌دهند.

رافینیا جدی‌ترین رقیب دمبله

سال گذشته همزمان با انتخاب رودری به عنوان برنده توپ طلا، انتشار شایعاتی درباره فاش شدن زودهنگام نتیجه خبرساز شد. حالا همان فردی که آن زمان نامش مطرح شده بود، دوباره مدعی است برنده امسال پیشاپیش مشخص شده است. او تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته رافینیا، هافبک برزیلی بارسلونا، فردا شب جایزه را خواهد گرفت. این ادعا با وجود بازتاب گسترده در فضای مجازی، تاکنون از سوی هیچ مرجع معتبری تأیید نشده است. اگرچه معمولاً چنین خبرهایی جنبه هواداری دارند، اما نباید فراموش کرد که رافینیا درخشش زیادی در ترکیب بارسلونا داشته و عملکردش چشمگیر بوده است. با وجود عدم قهرمانی، با ۱۳ گل و ۸ پاس گل در ۱۴ بازی مؤثرترین بازیکن فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا بود و جلوتر از لامین یامال، جدی‌ترین رقیب دمبله برای کسب جایزه توپ طلا محسوب می‌شود.

تحریم رئالی‌ها همچنان پابرجاست

پس از اینکه باشگاه رئال مادرید مطلع شد توپ طلای فصل گذشته به وینیسیوس جونیور نمی‌رسد، بازیکنان و اعضای این باشگاه مراسم سال گذشته را تحریم کردند و این تحریم برای امسال نیز پابرجا خواهد بود. پس از جنجال‌های دوره گذشته، مدیریت رئال هنوز از رفتار فرانس‌فوتبال ناراضی است و قصد دارد همان موضع سال قبل را امسال نیز حفظ کند. در این میان، کیلیان امباپه، جود بلینگام و وینیسیوس جونیور از بازیکنان رئال، جزو نامزدهای توپ طلا هستند و تیبو کورتوا نیز برای جایزه یاشین در جمع نامزدها حضور دارد.

۱۰۰ روزنامه‌نگار تعیین‌کنندگان برنده توپ طلا

پیش از این، یک شخصیت رسانه‌ای از بیش از ۱۸۰ کشور جهان، بدون توجه به سابقه فوتبالی، صلاحیت شخص رأی‌دهنده یا پیگیری فوتبال در آن کشور، حق رأی برای انتخاب برترین بازیکنان جهان را داشت. در این سیستم، هدف فرانس فوتبال جهانی کردن جایزه توپ طلا بود و رسانه‌ها هر کدام لیستی پنج نفره از برترین بازیکنان مرد سال را ارائه می‌دادند. یکی از مشکلات این روش، تأثیر نظرات و تعصبات شخصی در رأی‌های برخی کشورها با سابقه فوتبالی کمتر بود که به دلیل سیستم امتیازدهی فرانس فوتبال، اثر قابل توجهی روی رده‌بندی نهایی داشت. از سال ۲۰۲۲، فرانس فوتبال قوانین رأی‌دهندگان را تغییر داد و اعلام کرد ۱۰۰ خبرنگار از ۱۰۰ کشور برتر رنکینگ فیفا برای مردان و ۵۰ نفر از ۵۰ کشور برتر برای زنان حق رأی دارند. هدف این اصلاح، دادن حق رأی به نمایندگان رسانه‌ای کشورهایی با فرهنگ و سابقه فوتبالی قوی‌تر و دسترسی بهتر به پوشش رسانه‌ای لیگ‌های مختلف بود.

در مراسم توپ طلا، هر یک از اعضای هیأت داوران از میان ۳۰ نامزد نهایی، ۱۰ بازیکن برتر را به ترتیب شایستگی انتخاب می‌کنند. به بازیکنان انتخاب شده به ترتیب امتیاز تعلق می‌گیرد: نفر اول ۱۵، نفر دوم ۱۲، نفر سوم ۱۰، نفر چهارم ۸، نفر پنجم ۷، نفر ششم ۵، نفر هفتم ۴، نفر هشتم ۳، نفر نهم ۲ و نفر دهم ۱ امتیاز دریافت می‌کند. بازیکنی که در پایان بیشترین مجموع امتیاز را کسب کند، برنده توپ طلا خواهد بود. در صورت تساوی، بازیکنی که بیشتر در رده اول قرار گرفته باشد این جایزه را کسب می‌کند و در صورت تساوی در این شاخص نیز، تعداد حضور بازیکنان در رتبه دوم محاسبه می‌شود تا اینکه در نهایت، روزنامه‌نگاران مطرح ۱۰۰ کشور اول رده‌بندی فیفا برنده توپ طلا را مشخص کنند.

انتهای پیام/