هفته پنجم لالیگا اسپانیا
بارسلونا 3-0 ختافه:شاگردان فلیک ترسناکتر از همیشه
بارسلونا در استادیوم شش هزار نفری یوهان کرویف با اینکه ختافه خشونت را در دستور کار قرار داده بود، با ارائه عملکردی بینقص موفق شد 3-0 به پیروزی برسد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف یک نمایش بی عیب و نقص و تماشایی ارائه داد و با برتری قاطع ۳-۰ مقابل ختافه، نشان داد تیم فلیک بهسرعت در حال پیدا کردن هویتی تازه است. شبی که ستاره اصلی آن بیتردید فران تورس بود؛ مهاجمی که با دقت، جسارت و عطش گلزنی، بازی را برای آبیاناریها درآورد.
گل اول؛ زیبایی در جزئیات
شروع بازی همانطور که انتظار میرفت در اختیار بارسا بود. فشار بالا و پاسهای سریع کمکم ختافه را عقب راند. در دقیقه ۱۵ صحنهای شکل گرفت که تماشاگران را به وجد آورد. رافینیا با پاس مورب تماشایی توپ را به اولمو رساند؛ او هم با یک ضربه پشتپای هنرمندانه توپ را به فضای خالی انداخت و فران تورس مثل یک شکارچی هوشمند از راه رسید. شوت پرقدرت او از زاویه بسته، دروازه دیوید سوریا را فرو ریخت و نخستین گل بازی به ثمر رسید؛ گلی که نه فقط نتیجه، که روحیه تیم را بالا برد.
گل دوم؛ قاتل بیرحم خودی نشان میدهد
بارسلونا به حملاتش ادامه داد و در دقیقه ۳۵ بار دیگر تورس نشان داد به عنوان شکارچی چه شم بالا و چه بیرحمیای دارد. این بار بعد از یک توپگیری سریع، توپ به او رسید و مهاجم بارسا در موقعیت تکبهتک بدون لحظهای تردید یا فکر کردن ضربهاش را به سمت تیرک نزدیک فرستاد. توپ از زیر دستان سوریا عبور کرد و دومین گل آبیاناریها به ثمر رسید. ورزشگاه غرق در شادی شد و فلیک روی خط طولی با لبخندی عمیق با شاگرد گلزنش دست زد.
نیمه دوم و اضافه شدن چاشنی انگلیسی
با آغاز نیمه دوم، مارکوس رشفورد به میدان آمد و بلافاصله سرعت و قدرتش در زمین نشان داد هر زمان او در میدان است شکل و شمایل بارسا تفاوت میکند. او در چند صحنه خط دفاع ختافه را به هم ریخت و زمینهساز حملات خطرناک بارسا شد.
مهمترین لحظه این نیمه در دقیقه ۶۳ فرا رسید؛ رشفورد از سمت راست گریخت و با یک پاس زمینی دقیق توپ را به مرکز محوطه رساند. لواندوفسکی به توپ نرسید، ولی در ادامه دنی اولمو به توپ رسید و بدون مکث توپ را به تور خالی دوخت. سومین گل بارسا جشن را کامل کرد.
دقایق پایانی و کنترل بازی
ختافه در ادامه کوشید با تعویضهای پیدرپی واکنش نشان دهد، اما بارسلونا با گردش توپ هوشمندانه و پرس مداوم اجازه خودنمایی به حریف نداد. حتی در دقایق پایانی که بازی به خشونت و درگیریهای حاشیهای کشیده شد، آرامش و تسلط آبیاناریها مثالزدنی بود.
در نهایت، سوت پایان در میان تشویقهای پرشور به صدا درآمد؛ بارسلونا با سه گل، بدون دریافت حتی یک شوت جدی در چارچوب، و با نمایشی سراسر هجومی، پیام روشنی به رقبا داد: تیم فلیک حالا رقیب ندارد و با هر سبک و سیاقی نمیتوان متوقفش کرد.