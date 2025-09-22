بارسلونا 3-0 ختافه:شاگردان فلیک ترسناکتر از همیشه

به گزارش ایلنا، بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف یک نمایش ‌بی عیب و نقص و تماشایی ارائه داد و با برتری قاطع ۳-۰ مقابل ‌ختافه، نشان داد تیم فلیک به‌سرعت در حال پیدا کردن هویتی تازه‌ ‌است. شبی که ستاره اصلی آن بی‌تردید فران تورس بود؛ مهاجمی که ‌با دقت، جسارت و عطش گلزنی، بازی را برای آبی‌اناری‌ها درآورد‎.‎

گل اول؛ زیبایی در جزئیات

شروع بازی همانطور که انتظار می‌رفت در اختیار بارسا بود. فشار بالا ‌و پاس‌های سریع کم‌کم ختافه را عقب راند. در دقیقه ۱۵ صحنه‌ای ‌شکل گرفت که تماشاگران را به وجد آورد. ‌‎ ‎رافینیا با پاس مورب ‌تماشایی توپ را به اولمو رساند؛ او هم با یک ضربه پشت‌پای ‌هنرمندانه توپ را به فضای خالی انداخت و فران‎ ‎تورس مثل یک ‌شکارچی هوشمند از راه رسید. شوت پرقدرت او از زاویه بسته، دروازه ‌دیوید سوریا را فرو ریخت و نخستین گل بازی به ثمر رسید؛ گلی که ‌نه فقط نتیجه، که روحیه تیم را بالا برد‎.‎

گل دوم؛ قاتل بی‌رحم خودی نشان می‌دهد

بارسلونا به حملاتش ادامه داد و در دقیقه ۳۵ بار دیگر تورس نشان ‌داد به عنوان شکارچی چه شم بالا و چه بی‌رحمی‌ای دارد. این بار بعد ‌از یک توپ‌گیری سریع، توپ به او رسید و مهاجم بارسا در موقعیت ‌تک‌به‌تک بدون لحظه‌ای تردید یا فکر کردن ضربه‌اش را به سمت ‌تیرک نزدیک فرستاد. توپ از زیر دستان سوریا عبور کرد و دومین گل ‌آبی‌اناری‌ها به ثمر رسید. ورزشگاه غرق در شادی شد و فلیک روی خط ‌طولی با لبخندی عمیق با شاگرد گلزنش دست زد‎.‎

نیمه دوم و اضافه شدن چاشنی انگلیسی

با آغاز نیمه دوم، مارکوس رشفورد به میدان آمد و بلافاصله سرعت و ‌قدرتش در زمین نشان داد هر زمان او در میدان است شکل و شمایل ‌بارسا تفاوت می‌کند. او در چند صحنه خط دفاع ختافه را به هم ‌ریخت و زمینه‌ساز حملات خطرناک بارسا شد.‌

‌ مهم‌ترین لحظه این نیمه در دقیقه ۶۳ فرا رسید؛ رشفورد از سمت ‌راست گریخت و با یک پاس زمینی دقیق توپ را به مرکز محوطه ‌رساند. لواندوفسکی به توپ نرسید، ولی در ادامه دنی اولمو به توپ ‌رسید و بدون مکث توپ را به تور خالی دوخت. سومین گل بارسا ‌جشن را کامل کرد‎.‎

دقایق پایانی و کنترل بازی

ختافه در ادامه کوشید با تعویض‌های پی‌درپی واکنش نشان دهد، ‌اما بارسلونا با گردش توپ هوشمندانه و پرس مداوم اجازه خودنمایی ‌به حریف نداد. حتی در دقایق پایانی که بازی به خشونت و ‌درگیری‌های حاشیه‌ای کشیده شد، آرامش و تسلط آبی‌اناری‌ها ‌مثال‌زدنی بود.‌

در نهایت، سوت پایان در میان تشویق‌های پرشور به صدا درآمد؛ ‌بارسلونا با سه گل، بدون دریافت حتی یک شوت جدی در چارچوب، و ‌با نمایشی سراسر هجومی، پیام روشنی به رقبا داد: تیم فلیک حالا ‌رقیب ندارد و با هر سبک و سیاقی نمی‌توان متوقفش کرد. ‌

