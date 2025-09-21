صدرنشینی در انتظار تراکتور

به گزارش ایلنا، تراکتور که فصل گذشته از همان ابتدای مسابقات صدرنشین شده و این جایگاه را حفظ کرده بود، در فصل جاری نیز امیدوار است با ادامه روند بردهای خود، جایگاه برتر جدول را از آن خود کند.

شاگردان تیموریان پس از پیروزی مقابل آلومینیوم، با ۴ امتیاز و دو تفاضل گل کمتر نسبت به صدرنشین، در موقعیتی مناسب برای تصاحب صدر قرار دارند و دیدار هفته آینده در نقش جهان می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

انتهای پیام/