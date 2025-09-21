خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدرنشینی در انتظار تراکتور

صدرنشینی در انتظار تراکتور
کد خبر : 1689385
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال مقابل پیکان به تساوی رسید تا فرصت صعود به صدر جدول از دست برود و سپاهان به‌عنوان مدعی اصلی صدرنشینی مطرح شود.

به گزارش ایلنا،  تراکتور که فصل گذشته از همان ابتدای مسابقات صدرنشین شده و این جایگاه را حفظ کرده بود، در فصل جاری نیز امیدوار است با ادامه روند بردهای خود، جایگاه برتر جدول را از آن خود کند.

شاگردان تیموریان پس از پیروزی مقابل آلومینیوم، با ۴ امتیاز و دو تفاضل گل کمتر نسبت به صدرنشین، در موقعیتی مناسب برای تصاحب صدر قرار دارند و دیدار هفته آینده در نقش جهان می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی