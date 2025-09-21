خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب پیکان برای تقابل با استقلال مشخص شد

ترکیب پیکان برای تقابل با استقلال مشخص شد
کد خبر : 1689329
لینک کوتاه کپی شد.

خودروسازان با هدایت سعید دقیقی در ورزشگاه شهر قدس به مصاف استقلال می‌روند و سرمربی این تیم ترکیب اصلی شاگردانش را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و در دیداری حساس که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود، تیم پیکان باید برابر استقلال صف‌آرایی کند. این مسابقه اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و سعید دقیقی با امید به کسب نتیجه‌ای ارزشمند برابر آبی‌های پایتخت، نفرات اصلی تیمش را معرفی کرده است.

ترکیب یازده نفره پیکان به شرح زیر است:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

ترکیب پیکان برای تقابل با استقلال مشخص شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی