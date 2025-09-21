ترکیب پیکان برای تقابل با استقلال مشخص شد
خودروسازان با هدایت سعید دقیقی در ورزشگاه شهر قدس به مصاف استقلال میروند و سرمربی این تیم ترکیب اصلی شاگردانش را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران و در دیداری حساس که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهر قدس برگزار میشود، تیم پیکان باید برابر استقلال صفآرایی کند. این مسابقه اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و سعید دقیقی با امید به کسب نتیجهای ارزشمند برابر آبیهای پایتخت، نفرات اصلی تیمش را معرفی کرده است.
ترکیب یازده نفره پیکان به شرح زیر است:
احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.