ترکیب پیکان برای تقابل با استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و در دیداری حساس که از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهر قدس برگزار می‌شود، تیم پیکان باید برابر استقلال صف‌آرایی کند. این مسابقه اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و سعید دقیقی با امید به کسب نتیجه‌ای ارزشمند برابر آبی‌های پایتخت، نفرات اصلی تیمش را معرفی کرده است.

ترکیب یازده نفره پیکان به شرح زیر است:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

