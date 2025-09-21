خبرگزاری کار ایران
طوفان بازی مارسی و پاری‌سن‌ژرمن را به تعویق انداخت
دیدار حساس لیگ فرانسه بین مارسی و پاری‌سن‌ژرمن به دلیل هشدارهای شدید آب‌وهوایی و خطر سیل در شهر مارسی لغو شد.

به گزارش ایلنا، مسابقه بزرگ هفته پنجم لیگ یک فرانسه که قرار بود یکشنبه شب در ورزشگاه ولودروم و با حضور بیش از ۶۵ هزار تماشاگر برگزار شود، به دلیل شرایط نامساعد جوی از سوی مقامات محلی به تعویق افتاد. پلیس استان بوش-دو-رون اعلام کرد خطر وقوع سیل در اطراف استادیوم جدی است و امکان برگزاری مسابقه وجود ندارد.

این مسابقه که به «لوکلاسیک» معروف است، همواره یکی از مهم‌ترین تقابل‌های فصل فوتبال فرانسه محسوب می‌شود. مارسی امیدوار بود با میزبانی از پاری‌سن‌ژرمن روند پرقدرت این تیم را متوقف کند. شاگردان لوئیس انریکه تاکنون هر چهار بازی ابتدایی خود را برده‌اند و با ۱۲ امتیاز در صدر جدول ایستاده‌اند.

در سوی دیگر، مارسی با دو پیروزی و دو شکست، ۶ امتیاز اندوخته و در رده هفتم جدول قرار دارد. این تیم در آخرین دیدار خود در لیگ قهرمانان با نتیجه ۲-۱ برابر رئال مادرید شکست خورد، در حالی که پاریسی‌ها با برتری ۴-۰ مقابل آتالانتا شروعی مقتدرانه در دفاع از عنوان قهرمانی‌شان داشتند. تصمیم جدید درباره زمان برگزاری این دیدار حساس به‌زودی از سوی لیگ فرانسه اعلام خواهد شد.

