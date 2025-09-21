یک خبر تکراری: نیمار دوباره مصدوم شد!
نیمار در تمرین سانتوس از ناحیه ران پای راست مصدوم شد و بازیهای حساس تیمش در لیگ برزیل و فیفادیهای آینده را از دست خواهد داد.
به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره برزیلی، در تمرینات باشگاه سانتوس از ناحیه عضله ران پای راست دچار مصدومیت شد و معاینات پزشکی باشگاه این آسیب را تأیید کرده است. این چهارمین مصدومیت او در همان ناحیه طی این فصل محسوب میشود.
براساس اعلام باشگاه، نیمار حداقل یک ماه از میادین دور خواهد بود و بازیهای حساس سانتوس در لیگ برزیل را از دست میدهد. این غیبت همچنین باعث میشود او دو فیفادی آینده (اکتبر و احتمالاً نوامبر) مقابل کرهجنوبی و ژاپن را از دست بدهد. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، پیشتر هشدار داده بود که نیمار برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ باید از نظر بدنی همپای سایر بازیکنان باشد.
این مصدومیت در شرایطی رخ داده که سانتوس تنها یک امتیاز بالاتر از منطقه سقوط قرار دارد و نیمار در این فصل تنها ۳ گل در ۱۳ بازی به ثمر رسانده است. ادامه مشکلات عضلانی او پس از پارگی رباط صلیبی اکتبر ۲۰۲۳، باعث کاهش نقش او در تیم ملی و کاهش تأثیرگذاریاش در سانتوس شده است.