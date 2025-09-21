خبرگزاری کار ایران
وستهام فعلاً سراغ لمپارد نمی‌رود
با وجود بررسی‌های اولیه برای بازگشت فرانک لمپارد به وستهام، هیأت‌مدیره تصمیم گرفته فعلاً اقدامی رسمی انجام ندهد و تمرکز سرمربی کاونتری روی لیگ برتر باقی بماند.

به گزارش ایلنا،  باشگاه وستهام یونایتد در هفته‌های اخیر از طریق واسطه‌ها وضعیت فرانک لمپارد، سرمربی کاونتری سیتی، را مورد بررسی قرار داده است. این اقدام در شرایطی انجام شد که گراهام پاتر تحت فشار نتایج ضعیف قرار داشت. تماس‌های اولیه با لمپارد پیش از پیروزی غیرمنتظره ۳–۰ مقابل ناتینگهام فارست برقرار شد تا امکان بازگشت او به لندن بررسی شود.

با این حال، هیأت‌مدیره وستهام تصمیم گرفته است فعلاً هیچ اقدام رسمی برای جذب لمپارد انجام ندهد. بخشی از هواداران باشگاه نسبت به حضور او همچنان حساس هستند، چرا که لمپارد در دوران بازی خود چلسی را به اوج رسانده و جدایی‌اش از وستهام باعث شده برای برخی جنجالی باشد.

لمپارد در کاونتری عملکرد موفقی داشته است؛ رسیدن به پلی‌آف فصل قبل و شروع خوب فصل جدید نشان‌دهنده توانایی‌های اوست. با این حال، وستهام با اعتراضات هواداران و نارضایتی نسبت به مدیریت دست‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌خواهد با انتخاب یک گزینه جنجالی شرایط را پیچیده‌تر کند. هیأت‌مدیره باشگاه همچنان در حال بررسی گزینه‌های جایگزین احتمالی برای پاتر است.

