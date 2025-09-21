سه بازیکن پرسپولیس به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دعوت شدند
از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان ایران، ۲۷ بازیکن برای حضور در مرحله آمادهسازی تیم ملی جهت حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.
به گزارش ایلنا، فهرست جدید بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان از سوی کادر فنی تیم ملی اعلام شد و در میان آنها نام؛ ثنا صادقی ،فاطمه رضایی و زهرا احمدزاده از تیم بانوان پرسپولیس به چشم میخورد.
این اردو، نخستین مرحله آمادهسازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ استرالیا است و از روز شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد.
بازیکنان ملیپوش تا روز سهشنبه ۸ مهرماه زیر نظر کادر فنی، تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.