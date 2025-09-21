واکنش مدیر پرسپولیس به سه صحنه مشکوک بازی چادرملو

به گزارش ایلنا، در شرایطی که دیدار چادرملو–پرسپولیس تا لحظات پایانی صحنه مشکوکی نداشت و کمک‌داور ویدیویی اصلاً دخالتی نکرد اما در دقیقه پنجم وقت‌های تلف شده به یکباره سه صحنه مشکوک پشت سر هم در محوطه جریمه چادرملو اتفاق افتاد تا کمک‌داور ویدیویی مجبور به بررسی هر سه صحنه شود.

ابتدا محمد خدابنده‌لو توسط مدافع حریف سرنگون شد، لحظاتی بعد با ارسال توپ از جناح راست توپ به دست مدافع میزبان خورد که درحال شیرجه برای زدن ضربه سر بود و سپس علیپور برخوردی با ماردن دروازه‌بان حریف داشت.

در این باره رضا کرمانشاهی مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس که خودش سال‌ها داور بوده گفته است: ما نمی‌خواستیم صحبت کنیم ولی در دقایق تلف شده بازی مهاجم ما توسط دروازه‌بان حریف سرنگون شد. بازیکن وقتی در حال گل زدن است چرا باید بزرگنمایی کند؟ تعجب می‌کنم، نگاه برخی کارشناسان داخلی هم به دهان فلان داور خارجی است. خواهش می‌کنم مردم را گمراه نکنید و آموزش درست بدهید. دروازه‌بان چادرملو با دو دستش مانع از حرکت بازیکن ما شد. مهاجم در محوطه با کوچک‌ترین ضربه تعادلش را از دست می‌دهد.

با این حال کارشناسان داوری هیچ کدام از این سه صحنه را پنالتی ندانسته‌اند. محمدحسین ترابیان، مهدی عالیقدر، ابراهیم میرزابیگی، سعید علینژادیان، تورج حق‌وردی و حسین عسگری شش کارشناسی بودند که درباره این سه صحنه اظهارنظر کرده‌اند. در صحنه اول پنج نفر گفته‌اند برخوردی انجام شده ولی خطا نیست و فقط حسین عسگری گفته صحنه واضح نیست.

درباره صحنه دوم که پرسپولیسی‌ها اعتقاد داشتند خطای هند رخ داده سه نفر گفته‌اند هندی اتفاق نیفتاده است و سه نفر دیگر گفته‌اند صحنه واضح نیست یا احتمالاً برای داور VAR مسجل نشده توپ با دست مدافع برخورد کرده یا نه که به همین خاطر داور VAR هم داور را برای بازبینی نخواسته است.

درباره صحنه سوم هم پنج نفر گفته‌اند خطایی رخ نداده و حتی دو نفرشان اعلام کرده‌اند علیپور باید برای شبیه‌سازی اخطار می‌گرفت وعسگری هم گفته صحنه واضح نیست.

