خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوت از ۲۷ بازیکن به مرحله پنجم انتخابی تیم ملی نوجوانان

دعوت از ۲۷ بازیکن به مرحله پنجم انتخابی تیم ملی نوجوانان
کد خبر : 1689241
لینک کوتاه کپی شد.

۲۷ بازیکن به مرحله پنجم اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، مرحله پنجم اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از اول ۳ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

برهمین اساس ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان ۲۷ بازیکن را برای این مرحله از اردوی انتخابی دعوت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

یوسف مکتایی و حسن زندانی(فولاد هرمزگان) امیرعلی حاجتی(سپیدرود رشت) امیرعلی میرزازاده(پدیده ساری) ابولفضل یزدانی(پاسارگاد نور) مهیار اسلامی(شهروند نور) ایلیا صیادنورد، ماهان بهشتی و ابوالفضل ضیایی(ملوان انزلی) امیرعباس پایانی، امیر رضا آذری و کیارش نعیم‌آبادی(فولاد مشهد) ایلمان رنجبر، احسان نوریان و حسین پهلوان(مهدیه تبریز) طاها انجمنی، یوسف واحدان، سینا بابایی، آرمان حسین‌زاده و علی اصغر هادی(تراکتور) شایان اسکندری(خلیج فارس شیراز) سینا خاوری(رابیا مشهد) امید اسلامی(پرسپولیس جنوب یاسوج) ارشیا زارعی و علیرضا عباسی(کاوه شهرکرد) ابوالفضل ناصری(ارغوان ایلام) عرفان بیگی(آبی‌پوشان گرمسار)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی