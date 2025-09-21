خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوتبال انگلیس در شوک: درگذشت سرمربی پیشین لیورپول در ۴۷ سالگی

فوتبال انگلیس در شوک: درگذشت سرمربی پیشین لیورپول در ۴۷ سالگی
کد خبر : 1689185
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه لیورپول تایید کرد که مت بیرد، سرمربی سابق تیم زنان این باشگاه، به شکل ناگهانی و در سن ۴۷ سالگی درگذشته است.

به گزارش ایلنا، مت بیرد یکی از چهره‌های برجسته تاریخ فوتبال زنان انگلیس بود که نامش به عنوان موفق‌ترین سرمربی تاریخ تیم زنان لیورپول ثبت شده است. او دو بار در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بهترین مربی فصل لیگ برتر زنان (WSL) انتخاب شد و توانست سرخ‌ها را به دوران طلایی برساند. بیرد تا همین فصل گذشته هدایت لیورپول را بر عهده داشت و آخرین حضورش روی نیمکت به تابستان ۲۰۲۵ و همکاری کوتاه با برنلی برمی‌گشت.

خبر درگذشت او توسط همسرش، دِب، اعلام شد. او در پیامی احساسی نوشت: «با اندوه فراوان تایید می‌کنم که مت بیرد عزیز ما امشب در ساعت ۷:۲۸ از دنیا رفت. او همسری دوست‌داشتنی، پدری مهربان، پسری دلسوز و انسانی شگفت‌انگیز بود که هر کسی فرصت دیدارش را داشت، او را تحسین می‌کرد. خانواده ما خواهشمند است زمان لازم برای سوگواری در آرامش در اختیارمان قرار داده شود. اسطوره، ما همیشه دوستت خواهیم داشت.»

باشگاه لیورپول نیز در بیانیه‌ای رسمی ابراز تاسف عمیق خود را اعلام کرد: «باشگاه فوتبال لیورپول از درگذشت ناگهانی مت بیرد، سرمربی سابق تیم زنان، به شدت شوکه و اندوهگین است. افکار و دعاهای ما در این لحظه سخت با خانواده و دوستان مت است. او نه‌تنها یک مربی موفق و متعهد بود، بلکه انسانی با اصالت و گرما بود که همواره با محبت و احترام از سوی همه اعضای باشگاه یاد خواهد شد.»

لیگ برتر زنان انگلیس هم در پیامی جداگانه به جایگاه ویژه بیرد در رشد فوتبال زنان اشاره کرد و نوشت: «همه ما در فوتبال WSL عمیقا متاسفیم. مت نقشی کلیدی در توسعه فوتبال زنان داشت و جای خالی او برای همیشه احساس خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی