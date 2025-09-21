فوتبال انگلیس در شوک: درگذشت سرمربی پیشین لیورپول در ۴۷ سالگی
باشگاه لیورپول تایید کرد که مت بیرد، سرمربی سابق تیم زنان این باشگاه، به شکل ناگهانی و در سن ۴۷ سالگی درگذشته است.
به گزارش ایلنا، مت بیرد یکی از چهرههای برجسته تاریخ فوتبال زنان انگلیس بود که نامش به عنوان موفقترین سرمربی تاریخ تیم زنان لیورپول ثبت شده است. او دو بار در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به عنوان بهترین مربی فصل لیگ برتر زنان (WSL) انتخاب شد و توانست سرخها را به دوران طلایی برساند. بیرد تا همین فصل گذشته هدایت لیورپول را بر عهده داشت و آخرین حضورش روی نیمکت به تابستان ۲۰۲۵ و همکاری کوتاه با برنلی برمیگشت.
خبر درگذشت او توسط همسرش، دِب، اعلام شد. او در پیامی احساسی نوشت: «با اندوه فراوان تایید میکنم که مت بیرد عزیز ما امشب در ساعت ۷:۲۸ از دنیا رفت. او همسری دوستداشتنی، پدری مهربان، پسری دلسوز و انسانی شگفتانگیز بود که هر کسی فرصت دیدارش را داشت، او را تحسین میکرد. خانواده ما خواهشمند است زمان لازم برای سوگواری در آرامش در اختیارمان قرار داده شود. اسطوره، ما همیشه دوستت خواهیم داشت.»
باشگاه لیورپول نیز در بیانیهای رسمی ابراز تاسف عمیق خود را اعلام کرد: «باشگاه فوتبال لیورپول از درگذشت ناگهانی مت بیرد، سرمربی سابق تیم زنان، به شدت شوکه و اندوهگین است. افکار و دعاهای ما در این لحظه سخت با خانواده و دوستان مت است. او نهتنها یک مربی موفق و متعهد بود، بلکه انسانی با اصالت و گرما بود که همواره با محبت و احترام از سوی همه اعضای باشگاه یاد خواهد شد.»
لیگ برتر زنان انگلیس هم در پیامی جداگانه به جایگاه ویژه بیرد در رشد فوتبال زنان اشاره کرد و نوشت: «همه ما در فوتبال WSL عمیقا متاسفیم. مت نقشی کلیدی در توسعه فوتبال زنان داشت و جای خالی او برای همیشه احساس خواهد شد.»