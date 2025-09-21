خبرگزاری کار ایران
English العربیه
​عذرخواهی رسانه‌های آلمان از هری کین پس از هت‌تریک در بوندسلیگا

ستاره انگلیسی بایرن‌مونیخ که زمانی با عنوان خرید صد میلیون یورویی شکست‌خورده خطاب می‌شد، حالا با درخشش‌های پیاپی تحسین رسانه‌های آلمانی را برانگیخته است.

به گزارش ایلنا، هری کین در دیدار شنبه‌شب مقابل هوفنهایم بار دیگر درخشید و با هت‌تریک، نقش اصلی را در پیروزی ۴ بر یک بایرن ایفا کرد. کاپیتان تیم ملی انگلیس حالا در فصل جدید بوندس‌لیگا طی چهار بازی ۸ گل به ثمر رسانده و شمار گل‌هایش در مجموع برای بایرن به ۹۸ گل در ۱۰۳ بازی رسیده است.

وقتی در تابستان ۲۰۲۳ انتقال او از تاتنهام به بایرن با رقم ۱۰۰ میلیون یورو نهایی شد، برخی خبرنگاران آلمانی این خرید را ریسک بزرگ و پرهزینه‌ای برای بازیکنی ۳۰ ساله و بدون افتخار قهرمانی دانستند. با این حال، کین به سرعت پاسخ انتقادات را در زمین داد و اکنون تنها در کمتر از دو سال به مرز ۱۰۰ گل برای باواریایی‌ها نزدیک شده است.

روزنامه‌نگار آلمانی، آلفرد دراکسلر، پس از پیروزی برابر هوفنهایم نوشت: «من یکی از کسانی بودم که انتقال ۱۰۰ میلیون یورویی از تاتنهام به بایرن را به شدت نقد کردم و فکر می‌کردم برای بازیکنی ۳۰ ساله که هیچ عنوانی نبرده رقم زیادی است. اما کین نشان داد سختکوش، منضبط و همواره آماده است. او هیچ‌وقت مصدوم نمی‌شود و این تنها خوش‌شانسی نیست، بلکه حاصل نظم و تمرین سخت است.»

کین با درخشش اخیرش، نهمین هت‌تریک خود را در پیراهن بایرن جشن گرفت و دومین هت‌تریک فصل جاری را نیز ثبت کرد. او تاکنون در ۶۷ بازی بوندس‌لیگا موفق به زدن ۷۰ گل شده و همچنان رکوردهای گلزنی‌اش ادامه دارد.

