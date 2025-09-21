احتمال صدرنشینی پیکان در صورت پیروزی برابر استقلال!

به گزارش ایلنا، امروز (یکشنبه) در چهارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان خواهد رفت؛ دیداری که فراتر از یک مسابقه عادی لیگ است و می‌تواند برای هر دو تیم نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت ابتدای فصل داشته باشد. استقلال پس از شکست سنگین و دور از انتظار مقابل الوصل امارات در لیگ دوی آسیا، به دنبال بازگشت به مسیر موفقیت و جلب اعتماد دوباره هواداران است. از سوی دیگر پیکان با هدایت سعید دقیقی شروعی قابل قبول داشته و با کسب پنج امتیاز از سه بازی، در جمع مدعیان قرار گرفته است.

اهمیت این دیدار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم استقلال در صورت پیروزی و کسب نتیجه پرگل می‌تواند حتی به صدر جدول برسد، البته مشروط به اینکه نتایج سایر مدعیان مانند سپاهان و پرسپولیس به سودشان رقم نخورد. در سوی مقابل پیکان اگر موفق به شکست استقلال شود با هشت امتیاز بدون رقیب در صدر جدول خواهد نشست.

بنابراین این دیدار را می‌توان یک بازی صدرنشینی زودهنگام نامید که حساسیت‌های ویژه‌ای برای هر دو تیم دارد. استقلال در حال حاضر با چهار امتیاز از سه بازی شرایط متوسطی دارد و رسیدن به امتیاز هفت نیز حتی بدون صدرنشینی می‌تواند بار روانی شکست آسیایی را کاهش دهد و امید تازه‌ای به اردوی آبی‌ها ببخشد.

استقلال در این بازی دو غایب مهم خواهد داشت؛ سهرابیان و آزادی به دلیل مسائل انضباطی در اختیار تیم نیستند و از لیست بازی کنار گذاشته شده‌اند.

با این حال ساپینتو باید برای این مسابقه جایگزین‌های مناسبی در نظر بگیرد. احتمال دارد خط دفاعی استقلال با تغییراتی همراه شود و زوج تازه‌‌ای در قلب خط دفاعی حضور داشته باشند.

در جناحین نیز رضاییان و جلالی می‌توانند به کار گرفته شوند. در خط میانی، اندونگ، اسلامی، الحدادی و حتی آسانی از گزینه‌های اصلی هستند که نقش مهمی در ایجاد تعادل بین دفاع و حمله خواهند داشت.

کوشکی نیز با توجه به توانایی‌های هجومی و سرعت بالایش یکی از برگ‌های برنده استقلال خواهد بود. در خط حمله هم احتمالاً ساپینتو ازسحرخیزان یا جنپو بهره خواهد گرفت تا فشار لازم روی خط دفاع پیکان ایجاد شود.

پیکان اما تیمی است که با وجود بودجه و امکانات محدود، همواره با اتکا به بازیکنان جوان و انگیزه بالای آنها حریف دشواری برای بزرگان لیگ بوده است. شاگردان سعید دقیقی در سه بازی گذشته توانسته‌اند پنج امتیاز ارزشمند کسب کنند و نشان داده‌اند تیمی سازمان‌یافته هستند که به راحتی شکست نمی‌خورند.

این دیدار از نظر روحی و روانی نیز اهمیت زیادی برای استقلال دارد. آبی‌ها می‌دانند که هوادارانشان پس از دریافت هفت گل در آسیا همچنان دلخورند و تنها یک پیروزی پرگل می‌تواند آرامش را به اردوی تیم بازگرداند. استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برای استقلال حیاتی است و می‌تواند عامل برتری در این جدال حساس باشد. از سوی دیگر، پیکان انگیزه دارد تا با شکست استقلال شگفتی‌ساز هفته شود و صدرنشینی غیرمنتظره‌ای را تجربه کند.

بی‌تعارف این مسابقه برای هر دو تیم بیش از سه امتیاز ارزش دارد؛ استقلال برای بازگشت به کورس قهرمانی و احیای روحیه خود نیازمند پیروزی است و پیکان می‌خواهد با خلق یک نتیجه بزرگ نشان دهد که حضورش در جمع مدعیان تصادفی نبوده است. باید دید شاگردان ساپینتو می‌توانند از این فرصت برای جبران گذشته استفاده کنند یا اینکه تیم جوان پیکان با ادامه روند مثبت خود صدر جدول را فتح خواهد کرد.

