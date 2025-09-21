خبرگزاری کار ایران
دستمزد پرسپولیس برای مدافع سابق نیوکاسل مشخص شد

در ادامه تلاش‌های پرسپولیس برای رسیدن به دفاع چپ کلاس جهانی بالاخره به نظر می‌رسد توافق اولیه با جمال لوئیس صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا، گفته می‌شود جمال لوئیس قرار است تا پایان هفته جاری به تهران سفر کند تا تست‌های پزشکی را پشت سر بگذارد. طبق توافقات انجام شده، قرارداد جمال لوئیس با پرسپولیس یکساله و به مبلغ حدود یک میلیون و 600 هزار دلار خواهد بود.

این مدافع اهل ایرلند شمالی که در لوتون به دنیا آمده 27 ساله است و 178 سانتیمتر قد دارد. لوئیس بعد از رشد در آکادمی باشگاه نوریچ و تیم‌های رده سنی این باشگاه یکی دو سال بین نیوکاسل و واتفورد در رفت و آمد بود تا اینکه سال گذشته میلادی به سائوپائولو برزیل پیوست اما دوباره به فوتبال انگلستان و نیوکاسل برگشت.

با این وجود لوئیس مدت‌هاست از فرم بازی دور است و شرایطی مشابه سرژ اوریه دارد. لوئیس بعد از انجام تنها شش بازی برای سائوپائولو به نیوکاسل برگشت اما به خاطر مصدومیت کل فصل برای این تیم به میدان نرفت و حالا بازیکنی بدون تیم به حساب می‌آید.

قبل از حضور در برزیل نیز این بازیکن در واتفورد حضور داشت که 10 بازی فصل 2025-2024 را به خاطر مصدومیت از دست داد.

تاریخچه مصدومیت‌های این بازیکن هم قابل اشاره است طوری که در فصل 2025-2024 جمعاً به مدت 100 روز مصدوم بوده و 16 بازی را از دست داده است که همه‌اش مربوط به مصدومیت زانو بوده است.

او در فصل 2018-2017 هم 155 روز مصدوم بوده و در فصول بعد از آن مصدومیت‌های 25 روزه، 24 روزه و 91 روزه داشته است.

لوئیس جمعاً 59 بازی در لیگ برتر انجام داده که 1 گل زده و 1 پاس گل داده است. او سابقه 100 بازی در چمپیونشیپ(لیگ دسته اول فوتبال انگلیس) را دارد که در این تعداد بازی شش پاس گل داده است.

بیشترین بازی‌های او در یک باشگاه برای نوریچ بوده(100 بازی) ضمن اینکه برای واتفورد و نیوکاسل به ترتیب 38 و 36 بار به میدان رفته است.

او سابقه 39 بازی برای تیم ملی ایرلند شمالی را در کارنامه دارد که آخرینش حدود 9 ماه قبل در تاریخ 10 دسامبر مقبل بلاروس بوده و بعد از آن به تیم ملی دعوت نشده است. در این 39 بازی او تنها سه پاس گل داده که یکی مقابل استونی و دو تای دیگر در بازی با سن‌مارینو بوده است.

