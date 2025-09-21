خبرگزاری کار ایران
انتقاد ماسکرانو: اینترمیامی نباید اینطور گل بخورد
سرمربی اینتر میامی پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل دی‌سی یونایتد تأکید کرد که ضعف‌های دفاعی همچنان بزرگ‌ترین دغدغه تیم او در کورس پلی‌آف است.

به گزارش ایلنا، شاگردان خاویر ماسکرانو با وجود کسب سه امتیاز ارزشمند برابر دی‌سی یونایتد، بار دیگر در خط دفاع دچار لغزش شدند تا مربی آرژانتینی صراحتاً اعلام کند تمرکز اصلی‌اش روی ترمیم ساختار دفاعی تیم خواهد بود. اینترمیامی در چهار بازی اخیر ۹ گل دریافت کرده و با ۴۶ گل خورده یکی از ضعیف‌ترین خطوط دفاعی بین هفت تیم بالای جدول کنفرانس شرق را در اختیار دارد.

ماسکرانو پس از بازی گفت: «این موضوعی است که هم نگرانم می‌کند و هم روی آن تمرکز دارم. مشکل اصلی ما زمانی است که عقب می‌افتیم، شکل تیمی را از دست می‌دهیم و دچار بی‌نظمی می‌شویم. در این لیگ چنین چیزی قابل قبول نیست. باید جزئیات را در این شش بازی باقی‌مانده اصلاح کنیم و مسئولیت من است که بازیکنان را برای این موضوع متقاعد کنم.»

او با وجود انتقادات  حاضر نشد مدافعان تیمش را مقصر بداند و اشتباهات در انتقال توپ را عامل اصلی گل‌های خورده دانست: «دو گلی که دریافت کردیم بیشتر به خاطر اشتباه در انتقال بود تا ساختار دفاعی. دی‌سی تیمی است که چیزی برای از دست دادن نداشت و همین باعث شد خطرناک ظاهر شوند. ما رنج کشیدیم اما در نیمه دوم با تعویض‌ها شرایط بهتر شد، هرچند باز هم از دست دادن توپ به ضررمان تمام شد.»

در این دیدار، کریستین بنتکه با ضربه سر گل نخست دی‌سی را زد و جیکوب مورل نیز در واپسین ثانیه‌ها گل دوم تیم میزبان را به ثمر رساند. با این حال، اینتر میامی با درخشش لیونل مسی توانست سه امتیاز را از آن خود کند. فوق‌ستاره آرژانتینی حالا با ۲۲ گل در صدر جدول گلزنان MLS قرار گرفته و آمار فوق‌العاده ۳۰ گل و ۱۲ پاس گل در ۳۷ مسابقه این فصل ثبت کرده است.

