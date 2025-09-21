به گزارش ایلنا حساس‌ترین مسابقه این هفته لیگ برتر انگلیس بی‌تردید تقابل امروز دو مدعی بزرگ قهرمانی در ورزشگاه امارات خواهد بود؛ جایی که آرسنال پس از کسب سه پیروزی و یک شکست و با تنها یک گل خورده در چهار مسابقه، به‌مصاف منچسترسیتی می‌رود که با دو پیروزی متوالی برابر منچستریونایتد و ناپولی، نتایج نه‌چندان خوب ابتدای فصل را به فراموشی سپرده است. سرمربیان اسپانیایی هر دو تیم که معمولاً با اصرار روی فوتبال مالکانه شناخته می‌شدند، در این فصل برای کسب امتیاز از بازی‌های سخت ابتدایی، رویکردی عملگرایانه و مبتنی بر کسب نتیجه را از خود نشان داده‌اند و حتی مشکلی با دفاع فشرده در یک‌سوم دفاعی خودی ندارند. اگر شرایط بازی مانند برتری پنج بر یک آرسنال مقابل سیتی در فصل گذشته باشد، شاهد بازی مالکانه و مسلط توپچی‌ها خواهیم بود اما این رقابت می‌تواند با شرایط متفاوتی دنبال شود. در ادامه، پنج نکته کلیدی و آماری پیش از این مسابقه را با یکدیگر مرور می‌کنیم.

آیا رودری آمادگی همیشگی را دارد؟

یک سال پس از مصدومیت سنگین او در جدال با همین آرسنال، رودری به میادین بازگشته اما به نظر می‌رسد آن صلابت و سرعت همیشگی را ندارد. او در مسابقه هفته گذشته مقابل منچستریونایتد، تنها ۸۲درصد پاس صحیح را به نام خود ثبت کرد که آمار بدی نیست اما برای رودری طبیعی به نظر نمی‌رسد.

این دومین آمار ضعیف رودری از حیث دقت پاس برای سیتی در لیگ برتر انگلیس بود و نشان می‌دهد که بازیکنان آرسنال می‌توانند در فاز پرس، رودری را از جریان بازی خارج کنند؛ چراکه او در هنگام پرس سنگین یونایتد در بازی گذشته تنها ۷۳درصد پاس صحیح را به نام خود ثبت کرده بود.

سد دفاعی مستحکم آرسنال

آرسنال تا اینجای فصل تنها یک گل دریافت کرده که همان گل هم کاشته تماشایی دومینیک سوبوسلای در جدال با لیورپول بود. این تیم پس از نیوکاسل، با ۲.۴ امید گل به رقبا، بهترین عملکرد دفاعی را داشته و در فصل گذشته، با ۳۴ گل خورده و تنها ۳۵.۱ امید گل، بهترین آمار دفاعی را به ثبت رسانده و باید انتظار رویکردی مبتنی بر قدرت خط دفاعی را در رقابت با سیتی نیز داشته باشیم. بویژه در شرایطی که این تیم در تقابل با شش تیم بالای جدول طی فصل گذشته، تنها ۱۲.۸ امید گل تقدیم رقبا کرد.

فرم اعجاب‌انگیز هالند

بزرگ‌ترین امید منچسترسیتی این روزها به مهاجمی است که توانسته فرم فصل ابتدایی خود در فوتبال انگلیس را بازیابی کند او ۱۹بار در این فصل شوتزنی کرده و حداقل ۷بار بیش از هر بازیکن دیگری در لیگ برتر انگلیس گلزنی کرده و با امید گل ۵.۷۴، در صدر جدول لیگ برتر انگلیس از این حیث قرار دارد. پنج گل مقابل مولداوی در لباس نروژ، تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ دربی منچستر و رسیدن به ۵۰گل در لیگ قهرمانان اروپا طی ۴۹بازی، آمار فوق‌العاده هالند در هفته‌های اخیر بوده و حالا او به دنبال بهبود آمار چهار گل زده در ۸مسابقه مقابل آرسنال خواهد بود.

نقش اثرگذار وینگرهای تکنیکی

هر دو سرمربی در ایده‌های خود، اهمیت زیادی به استفاده از بازیکنان تکنیکی در کنار زمین می‌دهند و فرم این بازیکنان، می‌تواند در جریان این بازی شدیداً اثرگذار باشد. در روز غیبت احتمالی ساکا، ابرچی ازه و نونی مادوئکه با خلاقیت خود بخش مهمی از تاکتیک‌های آرتتا را تشکیل می‌دهند. در سمت مقابل نیز جرمی دوکو فرمی فوق‌العاده دارد و پپ می‌تواند از ساپینتو و اسکار بوب نیز استفاده کند. در هفته گذشته، شش بازیکن هفت دریبل یا بیشتر را ثبت کردند که مادوئکه، دوکو و ازه سه بازیکن از این شش بازیکن بودند.

سنگربانان درجه یک

جانلوییجی دوناروما کار خود در سیتی را با دو کلین‌شیت متوالی و با چاشنی واکنش‌های فوق‌العاده در دربی آغاز کرده و از سویی دیگر داوید رایا نیز فصل گذشته با ۱۳کلین‌شیت، جایزه دستکش طلایی را دریافت کرد. جالب اینکه بین دروازه‌بان‌های لیگ برتر انگلیس بیش از یک بار بازی کردند، تنها ویکاریو تاتنهام درصد مهار بیشتری از رایا دارد. اینکه کدام یک از اون دو دروازه‌بان مطرح فرم خوبی داشته باشد، نقشی کلیدی در تعیین نتیجه این رقابت حساس خواهد داشت که شاید در انتهای فصل، سرنوشت کورس قهرمانی را رقم بزند.

