مدیران خودرو
آرسنال - منچسترسیتی: جدال حساس در امارات
شاگردان میکل آرتتا و پپ گواردیولا یک‌بار دیگر در نبردی زودهنگام برای تعیین مدعی اصلی قهرمانی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند.

به گزارش ایلنا، هفته پنجم لیگ برتر انگلیس شاهد یکی از بزرگ‌ترین دیدارهای فصل خواهد بود؛ آرسنال و منچسترسیتی یکشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت لندن در ورزشگاه امارات به مصاف هم می‌روند. جدالی که هم جنبه حیثیتی دارد و هم می‌تواند تأثیر زودهنگامی بر کورس قهرمانی بگذارد.

شرایط منچسترسیتی

سیتی که فصل گذشته پس از چهار قهرمانی متوالی جای خود را به لیورپول داد، این فصل با شروعی پرنوسان کارش را آغاز کرده است. با این حال بازگشت قدرتمند از فیفادی، با پیروزی ۳-۰ برابر منچستریونایتد در لیگ و برد ۲-۰ مقابل ناپولی در لیگ قهرمانان، نشانه‌هایی از احیای تیم گواردیولا بود. پپ تأکید دارد که تمرکز او بیشتر بر روند رشد تیم است تا نتیجه تک‌تک مسابقات و در کنفرانس خبری گفت: «نه قهرمان لیگ را در این بازی تعیین می‌کنیم و نه از دست می‌دهیم.» با این حال، او با طعنه از هزینه‌های بالای نقل‌وانتقالاتی آرسنال و لیورپول یاد کرد و سرمایه‌گذاری بالای رقبا را به رخ کشید.

شرایط آرسنال

توپچی‌ها پس از شکست ۱-۰ در آنفیلد تنها یک گل دریافت کرده‌اند و با سه برد و یک باخت، عملکردی امیدوارکننده داشته‌اند. برد پرگل ۳-۰ برابر ناتینگهام فارست و پیروزی ۲-۰ در لیگ قهرمانان مقابل اتلتیک بیلبائو، روحیه تیم آرتتا را بالا برده است. مربی اسپانیایی امیدوار است که بوکایو ساکا، مارتین اودگارد و بن وایت به ترکیب بازگردند. همچنین ویکتور گیوکرش، بهترین گلزن تیم در این فصل، پس از مصدومیت جزئی آماده بازی خواهد بود. آرتتا در خصوص حواشی جشن گل جنجالی فصل گذشته تأکید کرد تیمش تجربه گرفته و این بار باید تمرکز بیشتری داشته باشد.

تاریخچه و تقابل مستقیم

دیدار فصل گذشته در امارات با شکست سنگین ۵-۱ آرسنال به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که جایگاه سیتیزن‌ها را در کورس قهرمانی خدشه‌دار کرد. اکنون با اضافه شدن بازیکنانی چون گیوکرش، زوبیمندی و ابرچی اِزه، آرسنال در پی انتقام از قهرمان سابق است. در مقابل، گواردیولا همچنان بر قدرت تیم خود و حضور ستاره‌هایی چون ارلینگ هالند و فیل فودن تکیه دارد.

ترکیب احتمالی دو تیم

آرسنال: رایا، تیمبر، سالیبا، گابریل، کالافیوری، مرینو، زوبیمندی، رایس، مادوئکه، گیوکرش، مارتینلی

منچسترسیتی: دوناروما، خوسانوف، دیاز، گواردیول، اورایلی، رودری، برناردو سیلوا، ریندرز، فودن، هالند، دوکو

این دیدار نه‌تنها آزمونی بزرگ برای شاگردان آرتتا در مسیر قهرمانی است، بلکه می‌تواند به گواردیولا نشان دهد تیمش پس از تغییرات تابستانی تا چه حد آماده بازپس‌گیری تاج لیگ برتر است.

