بحث حضورم در استقلال در نطفه خفه شد

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در ابتدای نشست خبری پیش از دیدار با استقلال اظهار داشت: «قبل از ورود به بحث فنی، لازم می‌دانم گلایه‌ای داشته باشم از اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر برای باشگاه پیکان رخ داده است. نمی‌خواهم به دلیل بازی فردا این مسائل را مطرح کنم تا فضا به نفع ما تغییر کند، بلکه واقعیت این است که به راحتی در دو بازی متوالی کارت زرد گرفتم و در نتیجه بازی قبل را از دست دادم. حتی خودم هنوز متعجبم که در دیدار برابر استقلال خوزستان چگونه محروم شدم. به نظر می‌رسد چون پیکان تیمی کم‌طرفدار است، راحت‌تر برای ما کارت صادر می‌شود، در حالی که در تیم‌های دیگر چنین برخوردی نمی‌شود.»

وی در ادامه درباره شرایط استقلال با توجه به شکست اخیر برابر الوصل عنوان کرد: «استقلال یکی از پرافتخارترین تیم‌های فوتبال آسیاست. اگر هفته گذشته نتیجه سنگینی گرفت، چنین نمونه‌هایی را در فوتبال جهان زیاد دیده‌ایم؛ همان‌طور که برزیل در خانه هفت گل از آلمان دریافت کرد یا در لیگ خودمان تراکتور چنین شکستی برابر استقلال تجربه کرده است. طبیعت فوتبال همین است؛ مدیریت باشگاه، بازیکنان و هواداران باید از این نتایج درس بگیرند و قوی‌تر بازگردند.»

سرمربی خودروسازان ادامه داد: «مطمئن هستم فردا استقلال برای جبران مافات وارد زمین خواهد شد. ما هم در بخش فنی و انگیزشی آماده هستیم، چون می‌دانیم بازی بسیار سختی پیش رو داریم. استقلال تیمی پرمهره و متنوع است، اما پیکان نیز با بودجه حداقلی بارها ثابت کرده توانایی بالایی دارد. شاید قرارداد یک بازیکن استقلال به اندازه کل بودجه باشگاه پیکان باشد، اما ما هم نشان داده‌ایم تیمی هجومی هستیم و حتی برابر تیم‌های بزرگی مثل استقلال، سپاهان و تراکتور با همین استراتژی هجومی وارد زمین می‌شویم. امیدوارم بازیکنانم فردا از این فرصت استفاده کنند تا خودشان را بیشتر به فوتبال ایران معرفی کنند و برای پیکان احترام بیشتری کسب کنند؛ نه با حرف، بلکه با عمل.»

او درباره شرایط تیم پیکان نیز بیان کرد: «به اعتقاد من اولین اصل موفقیت در کار فنی نظم است. نظم باید در همه ابعاد تیم دیده شود؛ چه فنی و چه اخلاقی. از ابتدای فصل به دنبال این بودیم که مفهوم واقعی تیم بودن را پیاده کنیم. رقابت ما با تیم‌های دیگر نابرابر است، اما همه‌چیز پول نیست. حتی اگر نتیجه نگیریم، تلاش می‌کنیم از دقیقه اول بازی پرفشاری ارائه دهیم. تا امروز هیچ‌گاه ضد فوتبال بازی نکرده‌ایم و برابر هر تیمی همین روند را ادامه می‌دهیم تا به موفقیت‌های بیشتر برسیم.»

سرمربی پیکان درخصوص بازیکنان جوان تیمش توضیح داد: «شرایط سنی خودم به گونه‌ای است که بهتر درک می‌کنم باید در چنین شرایطی ریسک کرد. وقتی منابع مالی زیادی نداری، باید به جوانان فرصت بدهی. کسری طاهری، افشین صادقی، عرفان جمشیدی، مهدی نجفی، امید فهمی‌پور، محمدی، علی مرادی، مددی‌زاده و حتی ایلیا کرمی که تنها ۱۷ سال دارد، از جمله بازیکنان جوان ما هستند. همه آن‌ها بین ۱۸ تا ۲۲ سال سن دارند و باید روی آن‌ها سرمایه‌گذاری شود. تلاش کرده‌ام با این بازیکنان رابطه دوستانه داشته باشم، در عین اینکه در کار جدی و سختگیر هستم. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و آن‌ها به سطح بالاتری برسند.»

وی در پایان درباره کیفیت زمین‌ها اظهار داشت: «مشکل زمین‌های فوتبال ایران صرفاً به فدراسیون یا وزارت ورزش مربوط نمی‌شود و نیازمند نگاه فراتر در سطح هیئت دولت است. نمی‌توان ادعای داشتن لیگ حرفه‌ای داشت اما ابتدایی‌ترین نیاز فوتبال، یعنی زمین مناسب، فراهم نباشد. این موضوع واقعاً خجالت‌آور است و باید در جلسات کلان کشور بودجه‌ای ویژه برای آن در نظر گرفته شود. فوتبال می‌تواند نقش بزرگی در ایجاد رضایتمندی و نشاط اجتماعی داشته باشد و نباید این فرصت از مردم گرفته شود. متأسفانه کیفیت زمین‌ها بسیار پایین است و در این میان زورشان به تیم پیکان می‌رسد؛ مدام می‌گویند اینجا نمی‌توانید بازی کنید و آنجا باید بازی کنید. ما هم می‌گوییم چشم تا بلکه شرایط بهتر شود.»

دقیقی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در گذشته چند بار نام او به‌عنوان گزینه سرمربیگری استقلال مطرح بوده است، گفت: «قطعاً آرزوی هر مربی رشد در فوتبال است که با فراغ بال، فرصت خوب، در تیمی با هواداران پرشمار، بودجه مناسب و امکانات کافی کار کند. در سال‌های گذشته قسمت من نبوده ولی دنبال این هستم توانایی‌هایم را در جاهای راحت‌تر نشان دهم، آن هم با جذب بازیکنانی که می‌توانیم به خدمت بگیریم و از انرژی حضور هواداران بهره ببریم.»

وی گفت: «در این چند سال صحبت‌هایی در این خصوص (حضور در استقلال) مطرح شد، اما به این راحتی فرصت نمی‌دهند و خیلی زود در نطفه خفه شد. متأسفانه تا مربی ایرانی نتیجه نگیرد سراغ گزینه خارجی می‌روند و وقتی خارجی موفق نمی‌شود، دوباره همان گزینه‌های امتحان‌شده داخلی مطرح می‌شوند. این موضوع فقط مختص استقلال نیست و در سایر باشگاه‌ها هم دیده می‌شود.»

دقیقی در پایان گفت: «فکر می‌کنم با توجه به شرایط سنی و موفقیت‌هایی که در این سال‌ها داشته‌ام، می‌شد فرصت بیشتری در تیم‌هایی با فضای کاری گسترده‌تر در اختیارم قرار بگیرد. نمی‌خواهم از واژه مافیا استفاده کنم، اما واقعیت این است که کار برای مربیان ایرانی سخت است.»

