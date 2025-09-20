به گزارش ایلنا، خسرو حیدری در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال پیکان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: ابتدا باید به عنوان یک پیشکسوت و مربی استقلال از هواداران بابت شکست مقابل الوصل عذرخواهی کنم و ما محکوم به جبران این نتیجه هستیم.

او ادامه داد: تیم‌های تحت هدایت سعید دقیقی جنگنده هستند و ما هم در روزهای اخیر روی نقاط ضعف و قوت پیکان کار کرده‌ایم و از لحاظ روحی تا جایی که توانسته‌ایم بازیکنان را آماده بازی فردا کرده‌ایم. این شکست ممکن است برای هر تیمی در دنیا رخ دهد و در دیدار با الوصل هیچکدام از بازیکنان عملکرد خوبی نداشتند. شرایط آب و هوایی در زمان بازی بسیار بد و شرجی بود اما نمی‌خواهم شکست مقابل الوصل را توجیه کنم. این قول را به هواداران می‌دهم که نتیجه دیدار با الوصل را جبران خواهیم کرد.

اکثر بازیکنان خارجی ما پس از دیدار با تراکتور به جمع سایر نفرات اضافه شدند و طبیعی است که نیاز به زمان دارند تا با شرایط تیم هماهنگ شوند. برای مثال منیر الحدادی تنها به زبان اسپانیایی مسلط است و سایر بازیکنان هنوز ارتباط کاملی با او برقرار نکرده‌اند. بنابراین باید فرصت داد تا این بازیکنان با جو تیم و نفرات هماهنگ شوند.

او با اشاره به شرایط اردوی استقلال نیز توضیح داد: ما ابتدا تصور می‌کردیم دیدار با استقلال خوزستان در تهران برگزار می‌شود و همین موضوع باعث ناراحتی ساپینتو شد؛ چراکه ورزشگاه این مسابقه دیر مشخص شد. اگر بازی در تهران بود، راهی جزیره کیش نمی‌شدیم. ساپینتو حتی پیشنهاد داد در اهواز بمانیم و از آنجا مستقیم راهی دبی شویم اما به دلیل کمبود امکانات در اهواز، ترجیح دادیم به کیش برویم و پس از برگزاری تمرینات، از آنجا راهی دبی شویم.»

حیدری افزود: اردوی کیش هیچ ارتباطی با نتیجه بازی مقابل الوصل نداشت. طبیعی است که تیم‌ها پیش از بازی‌های آسیایی چند روزی در شهری با شرایط آب‌وهوایی نزدیک به میزبان اردو بزنند. ضمن اینکه ساپینتو روی نظم تیم بسیار حساس است و هیچ بازیکنی حق ندارد از شرایط اردو خارج شود.

مربی استقلال درباره نقل‌وانتقالات و شرایط تیم گفت: باید از آقای تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، تشکر کنم که توانست بازیکنان خوبی را جذب کند. در اردوی ترکیه تنها ۱۳ بازیکن بزرگسال داشتیم و سایر نفرات را از تیم‌های پایه آوردیم. برخلاف تصور برخی، ما تیم کهکشانی نیستیم؛ همه تیم‌ها بازیکنان خارجی جذب کرده‌اند و ما هم مانند سایر تیم‌ها نیاز به زمان داریم تا نفرات جدید هماهنگ شوند.

او درباره مشکلات ناشی از غیبت بازیکنان ملی‌پوش تأکید کرد: در اردوی کیش بسیاری از نفرات به دلیل حضور در تیم‌های ملی در اختیار ما نبودند. بازیکنی مانند یاسر آسانی باید زمان داشته باشد تا بداند چگونه باید با دیگر بازیکنان پاس بدهد و هماهنگ شود. حتی در دیدار با استقلال خوزستان قصد داشتیم از بعضی بازیکنان ملی‌پوش استفاده نکنیم اما شرایط مسابقه طوری پیش رفت که ناچار شدیم به آن‌ها میدان بدهیم.

حیدری با اشاره به دیدار حساس برابر پیکان گفت: از بازیکنانم خواسته‌ام فردا در زمین فقط تلاش کنند. اسم بازیکن هیچ اعتباری برای او نمی‌سازد؛ بلکه عملکرد اوست که کیفیتش را نشان می‌دهد. بازیکنان استقلال باید بدانند پیراهن چه تیم بزرگی را به تن کرده‌اند و حضور در این تیم افتخار بزرگی است.»

مربی استقلال همچنین درباره عملکرد فنی و روحیه تیم گفت: ساپینتو فردی جنگنده است و انتظار دارد بازیکنان هم روحیه جنگندگی او را داشته باشند. همه بازیکنان باید بدانند که با تعصب و تلاش می‌توانند نتایج ضعیف اخیر را جبران کنند.

او با انتقاد از برخی رفتارها اظهار داشت: از مصاحبه‌های محمدرضا آزادی و آرمین سهرابیان بسیار ناراحت شدم و قطعاً این بازیکنان جریمه خواهند شد. عملکرد استقلال در دیدار برابر الوصل بسیار ضعیف بود و همه باید تلاش کنیم تا این نتایج جبران شود. بازیکن باید یاد بگیرد که پیراهن چه تیمی را بر تن کرده است.

او تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم تا بار دیگر شادی را به هواداران استقلال بازگردانیم. نقدهای سازنده برخی از پیشکسوتان و افراد دلسوز را می‌پذیریم، اما متأسفانه برخی دیگر اهداف و خواسته‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. با توجه به دیدار مقابل الوصل، تغییراتی در ترکیب تیم خواهیم داشت و هر بازیکنی که به میدان می‌رود، باید با تمام وجود و تعصب بازی کند. به عنوان یکی از اعضای کادر فنی استقلال اجازه نخواهم داد هیچ حاشیه‌ای علیه تیم ایجاد شود یا کوچک‌ترین دودستگی در جمع بازیکنان به وجود بیاید. وظیفه اصلی من این است که جو رختکن را مدیریت و انسجام تیم را حفظ کنم.

حیدری در پایان گفت: پیکان در هفته‌های اخیر نشان داده تیمی پرانرژی و دونده است و تیم‌های تحت هدایت سعید دقیقی همیشه همین ویژگی را داشته‌اند. بنابراین باید انگیزه بیشتری نسبت به حریف داشته باشیم. تیم ما باتجربه است و با دقت بازیکنان پیکان را آنالیز کرده‌ایم. ساپینتو نیز نکات کلیدی را به بازیکنان منتقل کرده و همه آماده اجرای آن‌ها در میدان هستند.

انتهای پیام/