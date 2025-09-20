آیا بارسلونا بهترین ترکیب اروپا را در اختیار دارد؟
دو ستاره تازهوارد یعنی خوان گارسیا و مارکوس رشفورد، بارسلونا را به تیمی با بیشترین منابع در فوتبال اروپا بدل کردهاند.
به گزارش ایلنا، پیروزی بارسلونا برابر نیوکاسل در لیگ قهرمانان دو برنده بزرگ داشت؛ خوان گارسیا با مهار سرنوشتساز و مارکوس رشفورد با دبل تماشایی خود درخشانترین چهرههای این بازی بودند. هر دو خرید جدید از همان ابتدا پاسخ اعتماد را دادند و تیمی را تکمیل کردند که اکنون مانند یک ساعت دقیق و روان عمل میکند. در تیم هانسی فلیک هر بازیکنی که به میدان میرود، وظیفهاش را به بهترین شکل انجام میدهد و این پرسش را به وجود آورده که آیا بارسلونا در حال حاضر بهترین ترکیب اروپا را دارد؟
تیمی متوازن با خریدهای هدفمند
بارسلونا فصل گذشته نزدیک به یک تیم بینقص بود؛ قهرمانی در لالیگا، کوپا دلری و سوپرجام و صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان نشان از تیمی کامل داشت. ستارههای جوان درخشیدند، بازیکنان باتجربه تثبیت شدند و فلیک برخی از چهرههای افتکرده را دوباره به اوج بازگرداند. مهمتر از همه، ظهور لامین یامال به عنوان یک ستاره جهانی، بُعد تازهای به تیم داد.
با وجود این موفقیتها، باشگاه بهخوبی میدانست کدام پستها نیاز به تقویت دارند. خرید خوان گارسیا دروازه را بیمه کرد؛ جایی که شزنی در فصل سخت گذشته عملکرد قابل قبولی داشت اما استانداردهای مدنظر تیمی مدعی قهرمانی اروپا را برآورده نمیکرد. همچنین جذب یک وینگر برای چرخش با رافینیا و یامال ضروری بود. در نهایت بارسا به سراغ رشفورد رفت؛ بازیکنی که با وجود استعداد بیپایانش، سالها در منچستریونایتد زیر سایه انتقادات مانده بود و اکنون زیر نظر فلیک در مسیر بازگشت به روزهای اوج قرار دارد.
استحکام در خط دفاع و میانه میدان
اینیگو مارتینز جدا شد، اما کریستنسن ماند تا بارسا اکنون پنج مدافع میانی در اختیار داشته باشد. کنده و اریک گارسیا هم توانایی بازی در دفاع کناری را دارند و این چندجانبه بودن باعث افزایش تعادل ترکیب شده است. در خط هافبک نیز مارک کاسادو و فرمین ماندنی شدند تا در کنار فرنکی دییونگ، پدری و دنی اولمو یک هسته قدرتمند شکل دهند. به این جمع باید مارک برنال، پدیده تازهوارد پست هافبک دفاعی را هم اضافه کرد.
خط حملهای پرستاره
تنها نگرانی احتمالی بارسا در جناح چپ بود، اما عملکرد مطمئن جرارد مارتین در غیاب بالده نشان داد این تیم حتی در این بخش هم کمبود جدی ندارد. در خط حمله، همهچیز کامل به نظر میرسد. لامین یامال بهعنوان مهره کلیدی، روبرت لواندوفسکی که هنوز یکی از بهترین مهاجمان دنیاست، رافینیا در اوج و فران تورس که حالا حتی جایگاه لوا را به چالش کشیده است، همگی ترکیبی مهیب ساختهاند. اضافه شدن رشفورد هم امیدها را برای تنوع بیشتر در خط حمله افزایش داده است.
رقابت با بزرگان اروپا
شاید از نظر هزینه ساخت تیم یا نامها، رقبایی مثل پاریسنژرمن، منچسترسیتی، آرسنال، لیورپول، چلسی، بایرن مونیخ یا رئال مادرید مطرحتر باشند، اما حقیقت این است که در حال حاضر هیچکدام از آنها چنین تعداد بالایی از بازیکنان آماده را در اختیار ندارند. به همین دلیل بارسا و هانسی فلیک اکنون در جایگاهی قرار گرفتهاند که میتوانند در بحث «بهترین ترکیب اروپا» وارد شوند؛ دکـو و مدیران باشگاه هم میتوانند از ساخت چنین تیمی احساس رضایت داشته باشند.