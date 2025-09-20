خبرگزاری کار ایران
برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان

کادر فنی تیم ملی فوتسال دختران نوجوان از برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ستارگان آدلی تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال زیر 17 سال دختران که از 26 شهریور در اردوی آماده سازی خود به سر می برد،  در آخرین روز از اردو (دوشنبه 31 شهریور) در دومین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم ستارگان آدلی تهران می رود.  این بازی ساعت 10:30صبح در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

گفتنی است، ملی‌پوشان در اولین دیداردوستانه خود برابر تیم صالحین تهران به پیروزی دو بر صفر دست یافتند.

تیم ملی فوتسال دختران نوجود خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

آخرین اخبار
