خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مسابقات آزاد اهداف پروازی

محمدیان قهرمان شد/ اقبالیان و بیرانوند در جایگاه دوم و سوم

محمدیان قهرمان شد/ اقبالیان و بیرانوند در جایگاه دوم و سوم
کد خبر : 1688692
لینک کوتاه کپی شد.

نفرات برتر مسابقات آزاد اهداف پروازی در رشته تراپ معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مسابقات آزاد اهداف پروازی طی روزهای چهارشنبه تا جمعه، ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در پایان فینال رقابت‌های تراپ امیر محمدیان از کهکیلویه و بویراحمد بر سکوی نخست ایستاد، محمد مجید اقبالیان از تهران دوم شد و محمد بیرانوند از لرستان در رده سوم ایستاد.

اهدای مدال نفرات برتر با حضور ناصر رسولی، دبیر کل فدراسیون، حسن یزدخواستی، مشاور عالی رئیس فدراسیون، علی زارعی،سرپرست تیم های ملی اهداف پروازی و یزدان‌پناه، معاون سیاسی استاندار  بوشهر و علی گداری، رئیس کمیته مسابقات برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی