در مسابقات آزاد اهداف پروازی
محمدیان قهرمان شد/ اقبالیان و بیرانوند در جایگاه دوم و سوم
نفرات برتر مسابقات آزاد اهداف پروازی در رشته تراپ معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، مسابقات آزاد اهداف پروازی طی روزهای چهارشنبه تا جمعه، ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
در پایان فینال رقابتهای تراپ امیر محمدیان از کهکیلویه و بویراحمد بر سکوی نخست ایستاد، محمد مجید اقبالیان از تهران دوم شد و محمد بیرانوند از لرستان در رده سوم ایستاد.
اهدای مدال نفرات برتر با حضور ناصر رسولی، دبیر کل فدراسیون، حسن یزدخواستی، مشاور عالی رئیس فدراسیون، علی زارعی،سرپرست تیم های ملی اهداف پروازی و یزدانپناه، معاون سیاسی استاندار بوشهر و علی گداری، رئیس کمیته مسابقات برگزار شد.