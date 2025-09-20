پایان تور اسبهای جوان ۵ و ۶ ساله:
معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور رده نونهالان، نوجوانان و جوانان
مسابقات قهرمانی کشور در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و تور اسبهای جوان پنج و شش ساله طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در باشگاه سوارکاری بام تهران برگزار و با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون سوارکاری، این رقابتها با استقبال گسترده سوارکاران از سراسر کشور در ردههای نونهالان نوجوانان و جوانان به همراه تور اسبهای جوان 5 و 6 ساله به مدت چهار روز در باشگاه سوارکاری بام پیگیری شد.
در پایان، نفرات برتر هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:
نتایج مسابقات نونهالان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – پنج شنبه ۱۴۰۴/۶/۲۷
مقام اول: آرش گراوند با اسب دومانارتو از استان تهران و زمان ۳۵.۹۰
مقام دوم: آروند اصغری با اسب گرافیوریتا از استان گیلان با زمان ۳۹.۷۶
مقام سوم: کوروش حبیبی با اسب باترفلای از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۵.۷۷
مقام چهارم: اهورا مسجدی با اسب جسیکا از استان فارس با ۸ خطا و زمان ۴۳.۰۳
مقام پنجم: راستین ابراهیمی با اسب کوییک لیدی Z استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۹.۵۰
نتایج مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸
مقام اول: سید ابوالفضل هاشمی فشارکی با اسب یاسمین از استان تهران و زمان ۴۷.۱۷
مقام دوم: ابوالفضل زنگی آبادی با اسب هارت ریتم از استان کرمان و زمان ۴۸.۸۰
مقام سوم: الینا ایرانمنش با اسب لاونیا از استان کرمان و زمان ۵۰.۰۴
مقام چهارم: امیرصدرا اختر با اسب هینیکن از استان اصفهان با ۴ خطا و زمان ۴۶.۹۶
مقام پنجم: متین رحیمی با اسب آیسا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۵۰.۰۷
نتایج مسابقات جوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸
مقام اول: آروین مرادی با اسب جیلویانا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۹.۵۸
مقام دوم: فراز قمصری با اسب گلوما SB از استان تهران با ۴ خطا با زمان ۴۹.۱۹
مقام سوم: علی شخصی با اسب زئوس از استان کرمان با ۸ خطا و زمان ۴۱.۷۸
مقام چهارم: امیرحسین کاشانی با اسب مارگاریتا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۷.۷۲
مقام پنجم: محمدامین عزیزنژاد با اسب فالتیج استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۸.۰۴
نتایج فینال تور اسب جوان ۵ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸
مقام اول: حمزه عبادی با اسب کلونی از باشگاه شهاب و زمان ۲۴.۲۲
مقام دوم: سروش غروی با اسب کیل بیل از باشگاه اسبیران و زمان ۲۴.۶۵
مقام سوم: رامین شهابی با اسب پیکی از باشگاه ابرش و زمان ۲۵.۱۵
مقام چهارم: سعید کلانتری با اسب لاولی از باشگاه اشکان و زمان ۲۵.۶۴
مقام پنجم: حمیدرضا حسینی با اسب کارلا از باشگاه شبنم و زمان ۲۶.۰۰
نتایج فینال تور اسب جوان ۶ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸
مقام اول: ابوالفضل منصوری با اسب لولک از باشگاه آلفا و زمان ۲۳.۲۱
مقام دوم: حمزه عبادی با اسب کارلوتا از باشگاه شهاب و زمان ۲۳.۶۷
مقام سوم:آرش رحمتی با اسب کاستار از باشگاه بام و زمان ۲۵.۲۷
مقام چهارم: متین رضاخانلو با اسب اولیدا از باشگاه نوروزآباد و زمان ۲۶.۶۴
مقام پنجم: سینا کلامی با اسب بلا از باشگاه شبدیز و زمان ۲۷.۰۳