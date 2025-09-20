خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان تور اسب‌های جوان ۵ و ۶ ساله:

معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور رده نونهالان، نوجوانان و جوانان

معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور رده نونهالان، نوجوانان و جوانان
کد خبر : 1688684
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و تور اسب‌های جوان پنج و شش ساله طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در باشگاه سوارکاری بام تهران برگزار و با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فدراسیون سوارکاری، این رقابت‌ها با استقبال گسترده سوارکاران از سراسر کشور در رده‌های نونهالان نوجوانان و جوانان به همراه تور اسب‌های جوان 5 و 6 ساله به مدت چهار روز در باشگاه سوارکاری بام پیگیری شد.

در پایان، نفرات برتر هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

نتایج مسابقات نونهالان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – پنج شنبه ۱۴۰۴/۶/۲۷

مقام اول: آرش گراوند با اسب دومانارتو از استان تهران و زمان ۳۵.۹۰

مقام دوم: آروند اصغری با اسب گرافیوریتا از استان گیلان با زمان ۳۹.۷۶

مقام سوم: کوروش حبیبی با اسب باترفلای از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۵.۷۷

مقام چهارم: اهورا مسجدی با اسب جسیکا از استان فارس با ۸ خطا و زمان ۴۳.۰۳

مقام پنجم: راستین ابراهیمی با اسب‌ کوییک لیدی Z استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۹.۵۰

 

نتایج مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: سید ابوالفضل هاشمی فشارکی با اسب یاسمین از استان تهران و زمان ۴۷.۱۷

مقام دوم: ابوالفضل زنگی آبادی با اسب هارت ریتم از استان کرمان و زمان ۴۸.۸۰

مقام سوم: الینا ایرانمنش با اسب لاونیا از استان کرمان و زمان ۵۰.۰۴

مقام چهارم: امیرصدرا اختر با اسب هینیکن از استان اصفهان با ۴ خطا و زمان ۴۶.۹۶

مقام پنجم: متین رحیمی با اسب‌ آیسا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۵۰.۰۷

نتایج مسابقات جوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: آروین مرادی با اسب جیلویانا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۹.۵۸

مقام دوم: فراز قمصری با اسب گلوما SB از استان تهران با ۴ خطا با زمان ۴۹.۱۹

مقام سوم: علی شخصی با اسب زئوس از استان کرمان با ۸ خطا و زمان ۴۱.۷۸

مقام چهارم: امیرحسین کاشانی با اسب مارگاریتا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۷.۷۲

مقام پنجم: محمدامین عزیزنژاد با اسب‌ فالتیج استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۸.۰۴

 

نتایج فینال تور اسب جوان ۵ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: حمزه عبادی با اسب کلونی از باشگاه شهاب و زمان ۲۴.۲۲

مقام دوم: سروش غروی با اسب کیل بیل از باشگاه اسبیران و زمان ۲۴.۶۵

مقام سوم: رامین شهابی با اسب پیکی از باشگاه ابرش و زمان ۲۵.۱۵

مقام چهارم: سعید کلانتری با اسب لاولی از باشگاه اشکان و زمان ۲۵.۶۴

مقام پنجم: حمیدرضا حسینی با اسب‌ کارلا از باشگاه شبنم و زمان ۲۶.۰۰

نتایج فینال تور اسب جوان ۶ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: ابوالفضل منصوری با اسب لولک از باشگاه آلفا و زمان ۲۳.۲۱

مقام دوم: حمزه عبادی با اسب کارلوتا از باشگاه شهاب و زمان ۲۳.۶۷

مقام سوم:آرش رحمتی با اسب کاستار از باشگاه بام و زمان ۲۵.۲۷

مقام چهارم: متین رضاخانلو با اسب اولیدا از باشگاه نوروزآباد و زمان ۲۶.۶۴

مقام پنجم: سینا کلامی با اسب‌ بلا از باشگاه شبدیز و زمان ۲۷.۰۳

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی