معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور رده نونهالان، نوجوانان و جوانان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون سوارکاری، این رقابت‌ها با استقبال گسترده سوارکاران از سراسر کشور در رده‌های نونهالان نوجوانان و جوانان به همراه تور اسب‌های جوان 5 و 6 ساله به مدت چهار روز در باشگاه سوارکاری بام پیگیری شد.

در پایان، نفرات برتر هر بخش به شرح زیر معرفی شدند:

نتایج مسابقات نونهالان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – پنج شنبه ۱۴۰۴/۶/۲۷

مقام اول: آرش گراوند با اسب دومانارتو از استان تهران و زمان ۳۵.۹۰

مقام دوم: آروند اصغری با اسب گرافیوریتا از استان گیلان با زمان ۳۹.۷۶

مقام سوم: کوروش حبیبی با اسب باترفلای از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۵.۷۷

مقام چهارم: اهورا مسجدی با اسب جسیکا از استان فارس با ۸ خطا و زمان ۴۳.۰۳

مقام پنجم: راستین ابراهیمی با اسب‌ کوییک لیدی Z استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۹.۵۰

نتایج مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: سید ابوالفضل هاشمی فشارکی با اسب یاسمین از استان تهران و زمان ۴۷.۱۷

مقام دوم: ابوالفضل زنگی آبادی با اسب هارت ریتم از استان کرمان و زمان ۴۸.۸۰

مقام سوم: الینا ایرانمنش با اسب لاونیا از استان کرمان و زمان ۵۰.۰۴

مقام چهارم: امیرصدرا اختر با اسب هینیکن از استان اصفهان با ۴ خطا و زمان ۴۶.۹۶

مقام پنجم: متین رحیمی با اسب‌ آیسا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۵۰.۰۷

نتایج مسابقات جوانان قهرمانی کشور سال ۱۴.۴ – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: آروین مرادی با اسب جیلویانا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۳۹.۵۸

مقام دوم: فراز قمصری با اسب گلوما SB از استان تهران با ۴ خطا با زمان ۴۹.۱۹

مقام سوم: علی شخصی با اسب زئوس از استان کرمان با ۸ خطا و زمان ۴۱.۷۸

مقام چهارم: امیرحسین کاشانی با اسب مارگاریتا از استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۷.۷۲

مقام پنجم: محمدامین عزیزنژاد با اسب‌ فالتیج استان تهران با ۴ خطا و زمان ۶۸.۰۴

نتایج فینال تور اسب جوان ۵ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: حمزه عبادی با اسب کلونی از باشگاه شهاب و زمان ۲۴.۲۲

مقام دوم: سروش غروی با اسب کیل بیل از باشگاه اسبیران و زمان ۲۴.۶۵

مقام سوم: رامین شهابی با اسب پیکی از باشگاه ابرش و زمان ۲۵.۱۵

مقام چهارم: سعید کلانتری با اسب لاولی از باشگاه اشکان و زمان ۲۵.۶۴

مقام پنجم: حمیدرضا حسینی با اسب‌ کارلا از باشگاه شبنم و زمان ۲۶.۰۰

نتایج فینال تور اسب جوان ۶ ساله – جمعه ۱۴۰۴/۶/۲۸

مقام اول: ابوالفضل منصوری با اسب لولک از باشگاه آلفا و زمان ۲۳.۲۱

مقام دوم: حمزه عبادی با اسب کارلوتا از باشگاه شهاب و زمان ۲۳.۶۷

مقام سوم:آرش رحمتی با اسب کاستار از باشگاه بام و زمان ۲۵.۲۷

مقام چهارم: متین رضاخانلو با اسب اولیدا از باشگاه نوروزآباد و زمان ۲۶.۶۴

مقام پنجم: سینا کلامی با اسب‌ بلا از باشگاه شبدیز و زمان ۲۷.۰۳

