تغییر مسیر غیرمنتظره: ستاره چلسی به دنبال حضور در المپیک ۲۰۲۸

تغییر مسیر غیرمنتظره: ستاره چلسی به دنبال حضور در المپیک ۲۰۲۸
وینگر اوکراینی چلسی پس از محرومیت دوپینگ و ابهام در آینده فوتبالی‌اش، احتمال تغییر رشته و حضور در رقابت‌های دوومیدانی المپیک را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، میخایلو مودریک که در ژانویه ۲۰۲۳ با انتقالی ۱۰۰ میلیون یورویی به چلسی پیوست و به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین استعدادهای فوتبال اروپا شناخته می‌شد، اکنون آینده‌ای مبهم پیش رو دارد. او با سرعتی خیره‌کننده و تکنیک فردی بالا به‌عنوان جواهر فوتبال اوکراین معرفی شده بود، اما محرومیت ناشی از نقض قوانین ضد دوپینگ مسیر حرفه‌ای او را با تهدید جدی مواجه کرده است.

فدراسیون فوتبال انگلیس در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ تأیید کرد که مودریک به دلیل تخلف در زمینه دوپینگ تحت پیگرد قرار گرفته است. در نتیجه، این بازیکن ۲۴ ساله فعلاً از میادین فوتبال دور مانده و جایگاه او در برنامه‌های چلسی نیز نامشخص است. همین شرایط باعث شده تا او به دنبال گزینه‌ای غیرمنتظره برای ادامه مسیر ورزشی خود باشد.

بر اساس گزارش مارکا، مودریک که در نخستین حضورش در لیگ برتر رکورد سرعت ۳۶.۶۷ کیلومتر بر ساعت را به ثبت رسانده بود، اکنون قصد دارد با تیم ملی دوومیدانی اوکراین تمرین کند تا برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس آماده شود. او تمرینات تخصصی دو سرعت را آغاز کرده و زیر نظر مربیان و قهرمانان سابق المپیک در کی‌یف کار می‌کند. کارشناسان معتقدند شتاب انفجاری مودریک یک استعداد نادر است که می‌تواند با انضباط و تمرین کافی به موفقیت در پیست دو منجر شود.

با این حال، مسیر او برای رسیدن به المپیک ساده نخواهد بود. مودریک باید ابتدا حدنصاب‌های جهانی دوومیدانی را کسب کند و سپس در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به موفقیت برسد. تنها در این صورت خواهد توانست بلیت حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ را دریافت کند.

