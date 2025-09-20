جشنواره گل شاگردان شمسایی مقابل بنگلادش
تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار از مسابقات مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا موفق شد با نتیجه 12-0 از سد تیم بنگلادش بگذرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شاگردان شمسایی که در مجموعه سرپوشیده سوپا در شهر کوانتان نخستین بازی خود را با نمایشی مطلوب و به ثمر رساندن 12 گل پشت سرگذاشتند.
ایران این دیدار را با ترکیب مهدی رستمیها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، حسین طیبی و مهدی کریمی به عنوان بازیکنان شروع کننده آغاز کرد و علیرغم لرزاندن تیرک دروازه حریف و حملات بسیار پرتعداد برای به ثمر رساندن نخستین گل نزدیک به 8 دقیقه صبر کرد تا اینکه حسین سبزی بازیکن شماره 4 با ضربهای دقیق و غیرقابل مهار قفل دروازه بنگلادش را باز و راه را برای گلزنی بیشتر هموار کرد.
حسین طیبی (2 گل)، محمدحسین بازیار، مسعود یوسف و بهروز عظیمی پنج بار دیگر گلزنی کردند تا ایران با نتیجه 6-0 نیمه اول را به سود خود خاتمه دهد.
نیمه دوم این دیدار که با تعویضهای پرتعداد همراه بود با گلزنی محمدحسین بازیار و چند شلیک به تیر دروازه آغاز شد. در ادامه علی خلیلوند و سعید مومنی دروازهبان ایرانی با شلیکهای مهارنشدنی برای ایران گلزنی کردند.
در ادامه حسین طیبی، مهدی کریمی و امیرحسین غلامی موفق به گلزنی شدند تا ایران با نتیجه 12-0 نخستین حریف را از پیش رو بردارد.
تیم ملی فوتسال روز دوشنبه ساعت 11:30 در مجموعه ورزشی سرپوشیده سوپا مقابل امارات متحده عربی صفآرایی خواهد کرد.