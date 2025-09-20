فرخی: وقتی دیدم پرچم ایران بالا رفت، به ایرانی بودنم افتخار کردم

به گزارش ایلنا، غلامرضا فرخی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی، با بیان این مطلب افزود: به مادرم قول داده بودم که با مدال و کمربند قهرمانی بر می گردم و از خدا سپاسگزارم که این اتفاق برای من رقم خورد.

فرخی تصریح کرد: مردم همیشه ما را دعا می کنند و تشویق کرده اند و از این موضوع بسیار خوشحالم که توانستم با کسب مدال طلا پاسخ محبت های آن ها را بدهم.

این کشتی گیر اهل شهر شیراز استان فارس در مورد سلام نظامی به پرچم ایران گفت: برای پرچم مقدس کشورم احترام زیادی قائلم و بعنوان یک سرباز به آن احترام گذاشتم و سپس با آن دور افتخار زدم.

فرخی در مورد حسی که در روی سکوی اهدای مدال داشت گفت: آن لحظه که سرود جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و پرچم کشورم بالا رفت به به خودم، به مردم به ایرانی بودنم افتخار کردم و هیچ چیز بالاتر از این نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم که روند قهرمانی ام ادامه داشته باشد و باز هم بتوانم برای کشورم افتخارآفرین باشم.

