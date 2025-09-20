صدرنشینی شاگردان مورایس با پیروزی پرگل

به گزارش ایلنا، شاگردان ژوزه مورایس از ابتدا با قدرت ظاهر شدند و حتی پس از اخراج دروازه‌بانشان، بازی را با ۱۰ نفر ادامه دادند.

گل‌های الوحده توسط عمر خریبین در دقیقه ۹، فاکوندو کروسپکی در دقایق ۳۷ و ۵۷ و کایو کاندو در دقیقه ۴۲ به ثمر رسید. علاوه بر این، لیونارد امیسیمکو، بازیکن غنایی الظفره، یک گل به اشتباه وارد دروازه خودی کرد. در سوی مقابل، کریم البرکاوی دو بار برای الظفره گلزنی کرد (دقایق ۱۲ و ۴۶).

محمد قربانی، ستاره ایرانی الوحده، ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشت و نقش مؤثری در ترکیب تیمش ایفا کرد. با این برد، الوحده ۸ امتیازی شد و صدر جدول را به خود اختصاص داد، در حالی که الظفره با این شکست به رتبه ششم سقوط کرد.

